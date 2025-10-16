Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Rendkívüli

Lesújtó hír érkezett: ez okozta Diane Keaton halálát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden este labdarúgó világbajnoki selejtezőn lépett pályára a magyar válogatott Portugália ellen idegenben, és elképesztő teljesítményt nyújtva 2-2-es eredményt ért el a nemzeti tizenegy. A meccs egyik legjobbja Szoboszlai Dominik mellett a kapus, Tóth Balázs volt, aki nem akármilyen elismerésben részesült Angliában.

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a korábbi Premier League-győztes Blackburn Roversnél a klub a honlapján és a hivatalos X-csatornáján is Tóth Balázst magasztalja. A csapat előtt megtették ezt már mások is, szerdán sorra dicsérték a 28 éves kapus teljesítményét a sajtóban a portugálok elleni kiváló teljesítménye miatt, amire egyébként a nemzetközi labdarúgás statisztikáival foglalkozó oldalak is felfigyeltek. A WhoScored portálnál ő kapta a legmagasabb osztályzatot, azaz ő lett a meccs embere, a Sofascore pedig a selejtezőforduló álomcsapatába jelölte. A szerdai nap végére aztán Tóth klubcsapata, a Blackburn Rovers is kapcsolt és posztolt a kapusáról.

Tóth Balázs remekül védett a portugálok elleni meccsen
Tóth Balázs remekül védett a portugálok elleni meccsen
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Tóth Balázs pazarul játszott Portugália ellen

Az angol másodosztályban a közvetlen riválisokhoz képest egy meccsel kevesebbet játszott Blackburn jelenleg a 21., éppen nem kieső helyen áll, de a futballt régebb óta követők még emlékezhetnek arra, hogy a klub az 1994–95-ös idényben megnyerte a Premier League-t. A Blackburn a hivatalos X-csatornáján méltatta Tóth Balázst, méghozzá egy olyan képpel, amelyen éppen Cristiano Ronaldo gratulál a magyar válogatott kapusának.

A teljes cikket a Magyar Nemzeten ITT lehet elolvasni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!