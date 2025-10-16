A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a korábbi Premier League-győztes Blackburn Roversnél a klub a honlapján és a hivatalos X-csatornáján is Tóth Balázst magasztalja. A csapat előtt megtették ezt már mások is, szerdán sorra dicsérték a 28 éves kapus teljesítményét a sajtóban a portugálok elleni kiváló teljesítménye miatt, amire egyébként a nemzetközi labdarúgás statisztikáival foglalkozó oldalak is felfigyeltek. A WhoScored portálnál ő kapta a legmagasabb osztályzatot, azaz ő lett a meccs embere, a Sofascore pedig a selejtezőforduló álomcsapatába jelölte. A szerdai nap végére aztán Tóth klubcsapata, a Blackburn Rovers is kapcsolt és posztolt a kapusáról.

Tóth Balázs remekül védett a portugálok elleni meccsen

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Tóth Balázs pazarul játszott Portugália ellen

Az angol másodosztályban a közvetlen riválisokhoz képest egy meccsel kevesebbet játszott Blackburn jelenleg a 21., éppen nem kieső helyen áll, de a futballt régebb óta követők még emlékezhetnek arra, hogy a klub az 1994–95-ös idényben megnyerte a Premier League-t. A Blackburn a hivatalos X-csatornáján méltatta Tóth Balázst, méghozzá egy olyan képpel, amelyen éppen Cristiano Ronaldo gratulál a magyar válogatott kapusának.

