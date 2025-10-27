Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy magyar pillanatokat hozott az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 12. fordulója. A magyar válogatott kapus, Tóth Balázs ugyanis a Blackburn hőse volt, a klubja külön összeállítást szentelt a bravúrjainak.

A magyar válogatott kapus, Tóth Balázs fantasztikus védéseket mutatott be a Southampton elleni 2-1-re megnyert bajnokin.

Tóth Balázs a Blackburnben is fantasztikusan véd
Tóth Balázs a Blackburnben is fantasztikusan véd
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázs bravúrjai kellettek a sikerhez

A Blackburn 2-1-re nyert a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában, pedig a vendég együttes Scienza találatának köszönhetően az első félidőben még előnyben volt.

A négyszeres magyar válogatott Tóth Balázs azonban elképesztő bravúrokat mutatott be, így nem kapott a csapata több gólt. 

A Blackburn viszont kétszer is eredményes tudott lenni Alebiosu és Gudjohnsen révén, így fordított és megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

Nagy védések Balázstól! Nagyszerű teljesítmény 

– írta a videó mellé a Blackburn a közösségi oldalán.

A Blackburn a sikerével feljött a 21., már éppen bennmaradó helyre a Championshipben.

Az NB II utolsó helyezettje meglepte a büntetőt is rontó Vasast
A magyar válogatott hőse is tehetetlen volt a bajnokság legerősebb csapata ellen
Portugál fricska Ronaldónak: nem ő lett a meccs embere

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!