A magyar válogatott kapus, Tóth Balázs fantasztikus védéseket mutatott be a Southampton elleni 2-1-re megnyert bajnokin.

Tóth Balázs a Blackburnben is fantasztikusan véd

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázs bravúrjai kellettek a sikerhez

A Blackburn 2-1-re nyert a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában, pedig a vendég együttes Scienza találatának köszönhetően az első félidőben még előnyben volt.

A négyszeres magyar válogatott Tóth Balázs azonban elképesztő bravúrokat mutatott be, így nem kapott a csapata több gólt.

A Blackburn viszont kétszer is eredményes tudott lenni Alebiosu és Gudjohnsen révén, így fordított és megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

Nagy védések Balázstól! Nagyszerű teljesítmény

– írta a videó mellé a Blackburn a közösségi oldalán.

A Blackburn a sikerével feljött a 21., már éppen bennmaradó helyre a Championshipben.