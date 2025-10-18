Live
A magyar válogatottal az örmények elleni győzelem és a Portugália elleni 2-2-es döntetlen alkalmával is kezdő volt a világbajnoki selejtezőkön Tóth Balázs, aki visszatért a klubjába. Tóth Balázs természetesen a Blackburn Rovers csapatában is kezdő volt, a bajnokság első helyén álló Coventry otthonában léptek pályára.

Tóth Balázs remek időszakon van túl a válogatottban, de a klubcsapata nem mondhatni, hogy szárnyal. Az nem meglepő, hogy a Coventry otthonában nem tudott nyerni a Rovers, hiszen Frank Lampard csapata kiemelkedik a mezőnyből.

Tóth Balázs csapata már kieső helyen van
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Balázs sem tudott segíteni, 2-0-ra nyert a Coventry

Tóth Balázsnak már a 4. percben munkája akadt, de az első félidőben még a Blackburn volt aktívabb. A második félidőben szép lassan bedarálta ellenfelét a Coventry, amely két perc alatt lőtt két gólt. Előbb Victor Torp egy kipattanó után lőtt kapásból Tóth kapujába, a magyar kapus nemért le a lövésre, majd  60. percben Brandon Thomas-Asante is eredményes volt.

Tóth kapujára öt lövés ment, ezekből kapott két gólt, csapata pedig négy meccse nyeretlen és a 22. helyre süllyedt a Championship tabelláján, ami kiesést jelentene a korábbi Premier Lague-bajnoknak a harmadosztályba.

A Coventry továbbra is veretlenül vezeti a másodosztályú bajnokságot Angliában, zsinórban negyedik meccsét nyerte meg kapott gól nélkül, ezeken három, három, négy, illetve öt gólt szerzett.

