Tóth Balázs ismét nagy esély előtt áll, újra kulcsfontosságú mérkőzésen védhet a magyar válogatottban, holott az előző idényben alig játszhatott a klubjában, mert az edzője inkább a posztriválisát favorizálta.

Tóth Balázs visszaverekedte magát a Blackburn csapatába és a magyar válogatottba is

Tóth Balázs karrierjéből hét hónap kiesett

A Puskás Akadémia és a Videoton korábbi kapusa idén áprilisban, az előző idény hajrájában térhetett vissza újra a kapuba, és az utolsó öt meccsen már végig a pályán volt. Tóth ezzel együtt is csak hat bajnokin kapott lehetőséget a 2024/2025-ös évadban, ez pedig nagyon megviselte a 28 éves labdarúgót. Elmondása szerint nagyon jó érzés volt újra pályára lépni, mert korábban úgy érezte, bármit csinál, nem kapja meg a lehetőséget. Hiába veszítették el sorozatban a mérkőzéseket, hiába nem teljesített jól a poszttársa, a szakvezetés nem változtatott. Aztán a másik kapusuk kisebb sérülést szenvedett, a rossz sorozatuk pedig megszakadt egy győzelemmel, de immár vele a kapuban.

Mondhatni, hét hónap kiesett a karrieremből azzal, hogy nem tudtam védeni, úgyhogy körülbelül a nulláról kell építkeznem.

Öt meccsem van, hogy bizonyítsam a szakmai stábnak, hogy igenis helyem van a csapatban. Ha ezen az öt meccsen jól teljesítek, és én is azt érzem, hogy megérdemelném a meghívót, akkor nagyon örülni fogok. Nagyon szeretek a válogatottban lenni és nagyon szeretnék visszakerülni” – mondta az előző idény hajrájában Tóth Balázs, akinek teljesült a vágya, mert azóta újra számítanak rá a klubjában, és Marco Rossi is behívta a válogatottba.

Tóth Balázsra a magyar válogatottban számít Marco Rossi

Gulácsi Péter és Dibusz Dénes utódja lehet Tóth Balázs

Az apró borsodi faluban, Zubogyban nevelkedett kapus régóta arról álmodik, hogy a magyar válogatott első számú kapusa lehessen, Gulácsi Péter visszavonulása, valamint Dibusz Dénes sérülése pedig lehetőséget teremt előtte, hogy bizonyítson Marco Rossinak.

„Tényleg minden a lehetőségen múlik.

Lehet, hogy rossz tulajdonság, de én mindent azonnal szeretnék elérni. Tudom, hogy a válogatottban van egy rangsor, hogy mások előttem vannak.

Most is itt van velem a Blackburn kapusedzője, egy remek szakember, aki azért jött el velem, hogy megnézhesse, hogy dolgozom a válogatottal. Szóval rajtam semmi sem fog múlni, mindent megteszek az előrelépésért. Még annyit: Gulácsi Peti csodás kapus volt, az ő válogatottól való visszavonulása nagy űrt hagy maga után” – mondta Tóth Balázs májusban, aki az első adandó alkalmat meg is ragadta, mert a portugálok elleni meccsen remekül védett. Szoboszlai Dominikék ugyan 3-2-re kikaptak Cristiano Ronaldóéktól, de a Blackburn kapusán semmi sem múlt, többször is bravúrt mutatott be a Puskás Arénában.