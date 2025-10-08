Tóth Balázs ismét nagy esély előtt áll, újra kulcsfontosságú mérkőzésen védhet a magyar válogatottban, holott az előző idényben alig játszhatott a klubjában, mert az edzője inkább a posztriválisát favorizálta.
A Puskás Akadémia és a Videoton korábbi kapusa idén áprilisban, az előző idény hajrájában térhetett vissza újra a kapuba, és az utolsó öt meccsen már végig a pályán volt. Tóth ezzel együtt is csak hat bajnokin kapott lehetőséget a 2024/2025-ös évadban, ez pedig nagyon megviselte a 28 éves labdarúgót. Elmondása szerint nagyon jó érzés volt újra pályára lépni, mert korábban úgy érezte, bármit csinál, nem kapja meg a lehetőséget. Hiába veszítették el sorozatban a mérkőzéseket, hiába nem teljesített jól a poszttársa, a szakvezetés nem változtatott. Aztán a másik kapusuk kisebb sérülést szenvedett, a rossz sorozatuk pedig megszakadt egy győzelemmel, de immár vele a kapuban.
Mondhatni, hét hónap kiesett a karrieremből azzal, hogy nem tudtam védeni, úgyhogy körülbelül a nulláról kell építkeznem.
Öt meccsem van, hogy bizonyítsam a szakmai stábnak, hogy igenis helyem van a csapatban. Ha ezen az öt meccsen jól teljesítek, és én is azt érzem, hogy megérdemelném a meghívót, akkor nagyon örülni fogok. Nagyon szeretek a válogatottban lenni és nagyon szeretnék visszakerülni” – mondta az előző idény hajrájában Tóth Balázs, akinek teljesült a vágya, mert azóta újra számítanak rá a klubjában, és Marco Rossi is behívta a válogatottba.
Az apró borsodi faluban, Zubogyban nevelkedett kapus régóta arról álmodik, hogy a magyar válogatott első számú kapusa lehessen, Gulácsi Péter visszavonulása, valamint Dibusz Dénes sérülése pedig lehetőséget teremt előtte, hogy bizonyítson Marco Rossinak.
„Tényleg minden a lehetőségen múlik.
Lehet, hogy rossz tulajdonság, de én mindent azonnal szeretnék elérni. Tudom, hogy a válogatottban van egy rangsor, hogy mások előttem vannak.
Most is itt van velem a Blackburn kapusedzője, egy remek szakember, aki azért jött el velem, hogy megnézhesse, hogy dolgozom a válogatottal. Szóval rajtam semmi sem fog múlni, mindent megteszek az előrelépésért. Még annyit: Gulácsi Peti csodás kapus volt, az ő válogatottól való visszavonulása nagy űrt hagy maga után” – mondta Tóth Balázs májusban, aki az első adandó alkalmat meg is ragadta, mert a portugálok elleni meccsen remekül védett. Szoboszlai Dominikék ugyan 3-2-re kikaptak Cristiano Ronaldóéktól, de a Blackburn kapusán semmi sem múlt, többször is bravúrt mutatott be a Puskás Arénában.
Amennyiben Dibusz egészséges, ő a válogatott első számú kapusa, de a Fradi játékosa megsérült a Paks ellen, így újabb vb-selejtezőkről marad le. A 34 éves játékos kénytelen kihagyni az októberi meccseket, az örmények és a portugálok elleni összecsapásokat, ez pedig ismét esélyt teremt Tóth Balázs számára. A nemzeti együttes korábbi kapusa, az Angliában szintén légióskodott Bogdán Ádám is úgy véli, hogy Dibusz kiesése esetén a Blackburn labdarúgójának kellene védenie a válogatottban.
„Szappanos Péter és Tóth Balázs mellett is szólnak érvek, de utóbbi 28 éves, fiatalabb, mint Szappanos, aki egyidős Dibusszal, aki a pletykák ellenére sérülten is a Fradival készül. Szappanos évek óta a keret tagja, gyönyörűen beleillik a válogatottba, és közkedvelt ember az öltözőben, úgyhogy az ő védetése is indokolt lenne.
Viszont, ha ez az 1990-es generáció kimegy, akkor Tóth Balázs lehet az a kapus, aki megfelelő tudással és rutinnal természetes választás lehet a válogatottnál. Most kezdőként véd a Championshipben, ráadásul jó teljesítményt nyújt
– nyilatkozta még szeptemberben az Origo Spotnak Bogdán Ádám, aki hozzátette, hogy Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron is remek alternatíva lehet majd a kapusposztra a későbbiekben.
A mostani idényben Tóth alapember a Blackburn csapatában, amelyen eddig mind a 8 bajnokin védett az angol másodosztályban, ahol csapata jelenleg éppen nem áll kieső helyen. A 28 éves kapus készen áll arra, hogy újra a válogatottban bizonyítson, de az örmények elleni meccs előtt sérült társának is üzent.
Innen is jobbulást kívánok Dibusz Dininek! A mester még nem kommunikálta, mi a döntése a kapuskérdésben, de úgy készülök, hogy ha lehetőséget kapok, a legjobb teljesítményt tudjam nyújtani.
Úgy kell hozzáállnunk az örmények elleni találkozóhoz, mint a Portugália elleni mérkőzésekhez. Ha vb-ről álmodozunk, mindenképp győznünk kell szombaton” – nyilatkozta a telki edzőközpontban Tóth Balázs.
Tóth Balázs tehát újabb lehetőség előtt áll, és amennyiben ismét stabil teljesítményt nyújt, akár hosszabb távon is megoldást jelenthet Marco Rossi számára a kapuskérdésben.
Ha az örmények és a portugálok elleni vb-selejtezőkön is remekel, akár még a 34 éves Dibuszt is kiszoríthatja a kezdőből, bár az olasz mesternél minden bizonnyal még a Fradi kapusa áll az első helyen a rangsorban.
A jövőt illetően a Liverpool U21-es csapatában szereplő Pécsi Ármin, valamint a Barcelona utánpótlásában pallérozódó Yaakobishvili Áron is remek választás lehet, de Tóth Balázs egyelőre rutinosabb náluk, így ő a legesélyesebb arra, hogy Gulácsi és Dibusz utódja legyen a nemzeti együttesben. Sallai Roland és Varga Barnabás hiányzása esetén Marco Rossinak a csatárposztot illetően lehet miért aggódnia, de a kapuskérdéssel kapcsolatban biztosan nem lesznek álmatlan éjszakái, mert ezen a poszton remek játékosok állnak a szövetségi kapitány rendelkezésére.