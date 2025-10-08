Live
A magyar labdarúgó-válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton Örményországot fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-címvédő Portugália vendége lesz. Dibusz Dénes az újabb sérülése miatt ezúttal sem játszhat, a helyén minden bizonnyal ismét Tóth Balázs kap majd lehetőséget. A Blackburn Rovers 28 éves kapusa a portugálok elleni hazai meccsen már bizonyított, most pedig újabb nagy esély előtt áll. Amennyiben Tóth ezúttal is stabilan teljesít, akár hosszú távon is első számú jelölt lehet a kapusposztra Marco Rossi együttesében.

Tóth Balázs ismét nagy esély előtt áll, újra kulcsfontosságú mérkőzésen védhet a magyar válogatottban, holott az előző idényben alig játszhatott a klubjában, mert az edzője inkább a posztriválisát favorizálta.

Tóth Balázs visszaverekedte magát a Blackburn csapatába és a magyar válogatottba is
Tóth Balázs visszaverekedte magát a Blackburn csapatába és a magyar válogatottba is
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázs karrierjéből hét hónap kiesett

A Puskás Akadémia és a Videoton korábbi kapusa idén áprilisban, az előző idény hajrájában térhetett vissza újra a kapuba, és az utolsó öt meccsen már végig a pályán volt. Tóth ezzel együtt is csak hat bajnokin kapott lehetőséget a 2024/2025-ös évadban, ez pedig nagyon megviselte a 28 éves labdarúgót. Elmondása szerint nagyon jó érzés volt újra pályára lépni, mert korábban úgy érezte, bármit csinál, nem kapja meg a lehetőséget. Hiába veszítették el sorozatban a mérkőzéseket, hiába nem teljesített jól a poszttársa, a szakvezetés nem változtatott. Aztán a másik kapusuk kisebb sérülést szenvedett, a rossz sorozatuk pedig megszakadt egy győzelemmel, de immár vele a kapuban.

Mondhatni, hét hónap kiesett a karrieremből azzal, hogy nem tudtam védeni, úgyhogy körülbelül a nulláról kell építkeznem. 

Öt meccsem van, hogy bizonyítsam a szakmai stábnak, hogy igenis helyem van a csapatban. Ha ezen az öt meccsen jól teljesítek, és én is azt érzem, hogy megérdemelném a meghívót, akkor nagyon örülni fogok. Nagyon szeretek a válogatottban lenni és nagyon szeretnék visszakerülni” – mondta az előző idény hajrájában Tóth Balázs, akinek teljesült a vágya, mert azóta újra számítanak rá a klubjában, és Marco Rossi is behívta a válogatottba.

BUDAPEST, HUNGARY - SEPTEMBER 09: Balazs Toth of Hungary in action during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Hungary and Portugal at Puskas Arena on September 09, 2025 in Budapest, Hungary. Arpad Kurucz / Anadolu (Photo by Arpad Kurucz / Anadolu via AFP)
Tóth Balázsra a magyar válogatottban számít Marco Rossi
Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU

Gulácsi Péter és Dibusz Dénes utódja lehet Tóth Balázs

Az apró borsodi faluban, Zubogyban nevelkedett kapus régóta arról álmodik, hogy a magyar válogatott első számú kapusa lehessen, Gulácsi Péter visszavonulása, valamint Dibusz Dénes sérülése pedig lehetőséget teremt előtte, hogy bizonyítson Marco Rossinak.

„Tényleg minden a lehetőségen múlik. 

Lehet, hogy rossz tulajdonság, de én mindent azonnal szeretnék elérni. Tudom, hogy a válogatottban van egy rangsor, hogy mások előttem vannak. 

Most is itt van velem a Blackburn kapusedzője, egy remek szakember, aki azért jött el velem, hogy megnézhesse, hogy dolgozom a válogatottal. Szóval rajtam semmi sem fog múlni, mindent megteszek az előrelépésért. Még annyit: Gulácsi Peti csodás kapus volt, az ő válogatottól való visszavonulása nagy űrt hagy maga után” – mondta Tóth Balázs májusban, aki az első adandó alkalmat meg is ragadta, mert a portugálok elleni meccsen remekül védett. Szoboszlai Dominikék ugyan 3-2-re kikaptak Cristiano Ronaldóéktól, de a Blackburn kapusán semmi sem múlt, többször is bravúrt mutatott be a Puskás Arénában.

Goalkeeper of Hungary, Balazs Toth, tries to save during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on September 9, 2025. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Kiválóan védett Tóth Balázs a portugálok elleni vb-selejtezőn
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Újabb nagy esély előtt Tóth Balázs

Amennyiben Dibusz egészséges, ő a válogatott első számú kapusa, de a Fradi játékosa megsérült a Paks ellen, így újabb vb-selejtezőkről marad le. A 34 éves játékos kénytelen kihagyni az októberi meccseket, az örmények és a portugálok elleni összecsapásokat, ez pedig ismét esélyt teremt Tóth Balázs számára. A nemzeti együttes korábbi kapusa, az Angliában szintén légióskodott Bogdán Ádám is úgy véli, hogy Dibusz kiesése esetén a Blackburn labdarúgójának kellene védenie a válogatottban.

„Szappanos Péter és Tóth Balázs mellett is szólnak érvek, de utóbbi 28 éves, fiatalabb, mint Szappanos, aki egyidős Dibusszal, aki a pletykák ellenére sérülten is a Fradival készül. Szappanos évek óta a keret tagja, gyönyörűen beleillik a válogatottba, és közkedvelt ember az öltözőben, úgyhogy az ő védetése is indokolt lenne. 

Viszont, ha ez az 1990-es generáció kimegy, akkor Tóth Balázs lehet az a kapus, aki megfelelő tudással és rutinnal természetes választás lehet a válogatottnál. Most kezdőként véd a Championshipben, ráadásul jó teljesítményt nyújt 

– nyilatkozta még szeptemberben az Origo Spotnak Bogdán Ádám, aki hozzátette, hogy Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron is remek alternatíva lehet majd a kapusposztra a későbbiekben.

Magyarország - Törökország UEFA Nemzetek Ligája, labdarúgó mérkőzés, futball, foci, Magyar labdarúgó-válogatott MagyarországTörökországNemzetekLigája, 2025.03.23.
Dibusz Dénes sérülése miatt újra Tóth Balázs kaphat lehetőséget a magyar válogatottban
Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A mostani idényben Tóth alapember a Blackburn csapatában, amelyen eddig mind a 8 bajnokin védett az angol másodosztályban, ahol csapata jelenleg éppen nem áll kieső helyen. A 28 éves kapus készen áll arra, hogy újra a válogatottban bizonyítson, de az örmények elleni meccs előtt sérült társának is üzent.

Innen is jobbulást kívánok Dibusz Dininek! A mester még nem kommunikálta, mi a döntése a kapuskérdésben, de úgy készülök, hogy ha lehetőséget kapok, a legjobb teljesítményt tudjam nyújtani. 

Úgy kell hozzáállnunk az örmények elleni találkozóhoz, mint a Portugália elleni mérkőzésekhez. Ha vb-ről álmodozunk, mindenképp győznünk kell szombaton” – nyilatkozta a telki edzőközpontban Tóth Balázs.

Tóth Balázs tehát újabb lehetőség előtt áll, és amennyiben ismét stabil teljesítményt nyújt, akár hosszabb távon is megoldást jelenthet Marco Rossi számára a kapuskérdésben. 

Ha az örmények és a portugálok elleni vb-selejtezőkön is remekel, akár még a 34 éves Dibuszt is kiszoríthatja a kezdőből, bár az olasz mesternél minden bizonnyal még a Fradi kapusa áll az első helyen a rangsorban. 

A jövőt illetően a Liverpool U21-es csapatában szereplő Pécsi Ármin, valamint a Barcelona utánpótlásában pallérozódó Yaakobishvili Áron is remek választás lehet, de Tóth Balázs egyelőre rutinosabb náluk, így ő a legesélyesebb arra, hogy Gulácsi és Dibusz utódja legyen a nemzeti együttesben. Sallai Roland és Varga Barnabás hiányzása esetén Marco Rossinak a csatárposztot illetően lehet miért aggódnia, de a kapuskérdéssel kapcsolatban biztosan nem lesznek álmatlan éjszakái, mert ezen a poszton remek játékosok állnak a szövetségi kapitány rendelkezésére.

