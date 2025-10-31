Live
Tóth Balázst választották meg az angol másodosztályú Blackburn Rovers labdarúgócsapatának szurkolói a hónap játékosává – adta hírül a klub.

A magyar válogatott kapust, Tóth Balázst azzal együtt is a legjobbnak látták a szurkolók, hogy a csapat októberben egy-egy győzelem és döntetlen mellett kétszer is kikapott a Championshipben – adta hírül az MTI.

Tóth Balázs a Blackburnben is fantasztikusan véd
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázs remekel a Blackburnben és a magyar válogatottban is

A négyszeres magyar válogatott kapust imádják a Blackburnnél, a 28 éves játékos a Southampton ellen 2-1-re megnyert bajnokin is óriási védéseket mutatott be, ezért nem győzték dicsérni őt a közösségi médiában.

Tóth Balázs a nemzeti csapatban is kiválóan helyettesítette Dibusz Dénest, a portugálok elleni hazai és idegenbeli vb-selejtezőkön fantasztikusan védett. 

A kiváló kapus Cristiano Ronaldót többször is megbabonázta, az örmények elleni 2-0-s siker alkalmával pedig nem kapott gólt.

Tóth klubja, a Blackburn 11 mérkőzést követően a 21. helyen áll a bajnokságban.

 

