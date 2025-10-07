Tragédia és komédia, avagy a görög dráma két műfaja. Előbbin sírni illik, utóbbi nevetni, a következő történeten pedig akár egyszerre lehet mindkettőt.

Jannisz Petrakisz, a családi tragédia idősebb szereplője

Fotó: Panetolikos.gr

Futballtragédia görög módra

A Peloponnészoszi félsziget még októberben is napsütötte hegyei völgyei között éldegél a Petrakisz család, amelyik minden bizonnyal egyike Göröghon sok-sok Petrakisz családjának. Ez a família viszont azért különleges, mert a családfő, Janisz Petrakisz és fia, Giorgosz Petrakisz is futballedző. Illetve most éppen mindketten munka nélküli futballedzők, miután vasárnap pár óra különbséggel mindkettőjüket kirúgta egy-egy élvonalbeli görög klub.

A fiú kezdte, az apa folytatta

A sort Giorgosz Petrakisz kezdte, akinek a csapata, az AEL Larissza még szombaton kapott ki hazai pályán 5-2-re a Volosztól. A vezetők vasárnap meg is köszönték a munkáját a fiatal trénernek.

Pár óra telt csak el, amikor újra lecsapott Zeusz villáma a Petrakisz családra. A 66 éves Jánisz csapata, a Panetolikosz ugyanis fennállása legsúlyosabb bajnoki vereségét szenvedte el az élvonalban, miután 6-0-ra kikapott a Levadiakosz vendégeként. A mészárlás után a Panetolikosz vezetősége pedig azonnal idősebb Petrakisz kezébe nyomta a munkakönyvét. Biztosan létezik ennél jobb apa-fia program...

Régi szép idők...

A tabellára nézve sem könnyű eldönteni, hogy apa vagy fia végzett-e rosszabb munkát: hat forduló 4-4 ponttal a Larissza a 12., míg a Panetolikosz a 13. helyen szerénykedik a görög élvonalban.