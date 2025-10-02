Liverpool az utóbbi hetekben megingott: két fájó vereség és egyre több kritika érte Arne Slot csapatát. Pedig a nyáron közel 450 millió fontot költöttek erősítésekre, de a címvédő játéka kissé szervezetlen, a középső harmadban pedig hatalmas rések nyílnak az ellenfelek előtt. Trey Nyoni lehet a megoldás.

Rio Ngumoha után Trey Nyoni is berobban a Liverpoolban?

Forrás: instagram.com/treynyoni.10

A Yahoo Sports szerint a megoldás nem a januári átigazolási piacon érkezhet – a klub vélhetően nem költ majd nagy összegeket –, hanem házon belül. A figyelem most a mindössze 18 éves, angol U19-es válogatott Trey Nyoni felé fordul, akit sokan már most „kiemelkedő tehetségként” emlegetnek.

Kicsoda Trey Nyoni, a fiatal csodafegyver?

Nyoni idén írta alá első profi szerződését a Liverpoollal, és már két Premier League-mérkőzésen is ott ült a kispadon. Magas, dinamikus, mégis elegáns stílusú középpályás, aki képes mélységből építeni a támadásokat, jól tartja meg a labdát nyomás alatt, és váratlan passzokkal tudja megbontani az ellenfelet.

Az UEFA Youth League-ben is megmutatta, mire képes: a Galatasaray ellen gólpasszal járult hozzá a 2-0-s győzelemhez, miközben vezérként mozgatta az ificsapatot. Rob Page, a walesi válogatott szövetségi kapitánya kiemelkedőnek nevezte, Slot pedig lehetséges, hogy a közeljövőben számolni fog vele.

Slot feladata: most kell bátran bevetnie

A Liverpool középpályája jelenleg kissé szétesőben van: Szoboszlai Dominik időnként jobbhátvédként játszik, Florian Wirtz néhol szélső, de alapvetően a tízes pozíciót kapja, Alexis Mac Allister formája pedig ingadozó. Így hiányzik az a dinamikus, sokoldalú láncszem, aki összekötné a védekezéseket a támadásokkal.

Arne Slot már bizonyította, hogy nem fél fiatalokhoz nyúlni – ezt Rio Ngumoha példája jól mutatja –, így logikus lépés lenne Nyoninak is több lehetőséget adni. Ha a holland edző be meri dobni a 18 éves középpályást, az új energiát, kreativitást és váratlan megoldásokat hozhat a csapat játékába.

Merész húzás lehet, de megérheti

Nyoni tapasztalatlan a Premier League szintjén, de jelenlegi formáját és tehetségét látva akár rövid idő alatt meglepetést okozhat. A Liverpool középpályájának frissítése és stabilizálása érdekében mindenképpen megérhet egy próbát a játékos bevetése a Yahoo cikke szerint.