Korábban szinte mindig tavasz végén vagy nyár elején rendezték meg a 20 év alattiak világbajnokságát, de ez most megváltozott. A FIFA úgy döntött, hogy egy olyan helyszínt választ, ahol nem lehet a szokásos időszakban megtartani a tornát az extrém hőség miatt, így szeptember 27. és október 19. között pattogott a labda Chilében. Az U20-as világbajnokság így nem túlzás, unalomba fulladt - legalábbis az érdeklődők részéről.
U20-as világbajnokság: a FIFA tehet mindenről?
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino nyilatkozata is erre utalhatott: „Minden szempontot figyelembe kell vennünk, és meg kell néznünk, hogyan tudnánk mindenkinek jobbá tenni. Talán van mód a versenynaptár optimalizálására is. Beszélünk róla, de nyitottnak kell lennünk.”
Manapság a legnagyobb tehetségek már húsz éves koruk előtt megkapják az első válogatott behívójukat. Ez persze nem zárja ki, hogy szerepelhessenek a korosztályos eseményeken, de nyilván sem a játékos, sem a felnőtt válogatott edzője nem ezt a megoldást preferálja.
A tornán ott ehetett volna Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Désiré Doué, Estevão, Dean Huijsen vagy épp Franco Mastantuono is.
Azonban ők csapatuk és válogatottjuk fontos játékosai, így szóba sem jöhetett a szereplésük. Pedig, ha ott lettek volna, biztosan nagyobb médiafigyelmet kapott volna az esemény. Másfelől: ki nézne egy korosztályos világbajnokságot, ha közben Bajnokok Ligája és felnőtt világbajnoki selejtezők vannak? Tehát mindennek árnyékában szinte meglapult a chilei torna.
Rövid történelem
1977-ben rendezték meg először a 20 év alattiak világbajnokságát, és azóta minden második évben meg is tartják. A tornáról tudni kell, hogy 24 ország válogatottja vesz részt, és a házigazdán kívül mindenkinek a selejtezőkön keresztül vezet az út a viadalra. A vb-n hat csoportban négy-négy csapat van, és az első kettő mellett a négy legjobb csoportharmadik is továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. A felnőtt labdarúgáshoz hasonlóan az U20-asok között is nagyhatalomnak számít Argentína, a maga hat győzelmével, illetve Brazília, akik ötször zsebelték be az aranyérmet. Ennek ellenére voltak meglepetések is a történelemben, például:
- 2009-ben Ghána
- 2015-ben Szerbia
- 2019-ben Ukrajna nyerte az eseményt.
Az évek alatt nem kisebb sztárok szerepeltek itt, mint Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba, Harry Kane, és ott volt Erling Haaland is, aki 9 gólt lőtt egy meccsen 2019-ben.
Tehát korábban ez az esemény volt az előszobája a nagybetűs labdarúgásnak, ahol a fiatal tehetségek megmutatták és beárazták magukat.
Egy nagyon szép emlékünk nekünk, magyaroknak is van – méghozzá 2009-ből. Egyiptomban rendezték akkor az U20-as világbajnokságot, ahol az Egervári Sándor vezette korosztályos csapatunk bronzérmet szerzett. Gulácsiék az elődöntőben a későbbi győztes Ghána ellen szenvedtek vereséget, majd a bronzmérkőzésen Costa Ricát múlták felül büntetőkkel.
Az ismeretlenségtől a dicsőség kapujáig
A torna nagy izgalmakat és meglepetéseket hozott de végül Dávid és Góliát között dőlt el az aranyérem sorsa. Brazília már a csoportkört sem élte túl és egyetlen szerzett ponttal repült haza. A házigazda Chile a legjobb 16 között búcsúzott, csak úgy mint Olaszország fiataljai. A spanyol titánokat Kolumbia lepte a negyeddöntőben, ahol az Egyesült Államok is elbúcsúzott.
A döntőbe végül Argentína jutott be elsőként, legyőzve Nigériát, Mexikót és Kolumbiát. A meglepetéscsapat Marokkó lett, amely jóval nehezebb ágon Dél-Koreát, az USA-t és Franciaországot búcsúztva jutott a döntőbe. A dél-amerikai válogatott hibátlan mérleggel, magabiztosan várhatta a találkozót, de az afrikaiak sem érdemtelenül jutott el idáig.
A meccsen a 6. percben az argentin kapus letarolta Yassir Zabirit, amiért végül nem állították ki hosszú videózás után sem. A sértett azonban a megítélt szabadrúgást gólra váltotta, amivel megszerezte a vezetést Marokkó. Még az első félidőben tovább tudta növelni előnyét a piros mezes csapat, miután a torna játékosának választott Othmane Maamma beadását követően ismét Zabiri talált a hálóba. Ezután ugyan próbálkozott a hatszoros U20-as világbajnok Argentína de ez nem az ő estéjük volt.
Marokkó lett a korosztályos világbajnok
A harmadik helyet Kolumbia szerezte meg Franciaország legyőzésével. Marokkó felemelkedése nem a semmiből jött. A 2022-es katari vb-n negyedik helyen végzett a felnőtt válogatott, 2024-ben Párizsban bronzérmet szerzett az olimpiai csapat, most pedig világbajnokok lettek az U20-asok.
A torna legjobbjai:
Legjobb játékos: Othmane Maamma (Marokkó)
Gólkirály: Benjamin Cremaschi (Egyesült Államok)
Legjobb kapus: Santino Barbi (Argentina)
Új csillagok születnek
Az idei tornán az vehetett részt, aki 2005. január elseje után született. Ha már a “tinisztárok” nem tudtak megjelenni Chilében, akkor nézzük meg kik kaptak lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat a világnak.
Gilberto Mora neve ismerősen csenghet annak, aki nyomon követi Fabrizio Romano munkásságát. Az olasz újságíró többször is szóba hozta már a 2008-as születésű balszélsőt európai sztárcsapatokkal. A tornán a harmadik legfiatalabb játékosként vett részt, nem is akárhogy. A Spanyolország elleni 2-2 során duplázott, öt sikeres cselt hajtott végre és mellé a 96 százalékos passzpontosság mutatja, hogy az összjátékban is használható volt. A mexikói Tijuana szurkolói valószínűleg nem sokáig láthatják már focizni a saját stadionjukban a szupertehetséget.
Az Egyesült Államok egyik csiszolatlan gyémántja Benjamin Cremaschi. Volt kitől ellesnie egy-két cselt, hiszen Lionel Messi csapattársa volt az Inter Miamiban 2023-tól egészen 2025 szeptemberéig, amikor kölcsönadta csapata az olasz Parmának. Egyértelműen a jenkik húzóembere volt a maga hét kanadai pontjával (5 gól + 2 gólpassz), ami középpályásként nem megszokott, sőt ezzel a gólkirályi cím is az övé lett. A kreatív játékszervező nem valószínű, hogy sokáig fog a kiesés ellen küzdő csapatokban játszani.
Marokkó ékköve Yassir Zabiri volt. A Famalicao húsz éves csatára 5 gólt is szerzett a tornán, ebből kettőt akkor amikor a legfontosabb volt, a döntőben. A portugál első osztályú csapat 600 ezer euróért vette meg a marokkói élvonalból, a későbbi haszon reményében. A 182 centis támadó azért is számít egyedinek mert egyre ritkábbak a ballábas középcsatárok, mint ő. Érdemes lesz figyelni rá a következő átigazolási időszakban.
Dylan Gorosito jelenleg csak a Boca Juniors tartalékainak a jobbhátvédje, de ezen a tornán megmutatta, hogy ő ennél többre hivatott. A 19 éves játékos majdnem mindegyik mérkőzésen kezdőként lépett pályára és ezt a bizalmat meg is hálálta. Az olaszokat az ő góljával verték meg a csoportban, de emellett kiosztott három gólpasszt is a torna során. Továbbá nem sok kritika érhette a védekezését sem, ugyanis 12 tisztázása mellett, 14 szerelése is volt. Könnyen lehet, hogy ő lehet Argentína megoldása hosszútávon a szélső védő problémákra.
Alexandre Kouto Horio Pisano már a japán felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, most pedig nem rajta múlt, hogy az ázsiai ország a legjobb 16 között búcsúzott. Az egész torna alatt nem kapott gólt. Úgy estek ki a franciák ellen, hogy jobban játszottak csak a 120. percben kaptak a gallok egy tizenegyest kezezés miatt. A szövetségi kapitány pedig lecserélte Pisanót az ítéletvégrehajtás előtt. A tizenegyest értékesítették, Japán pedig kiesett. A 197 centis japán-kanadai kapus stabil alapembere az élvonalbeli Nagoya Grampusnak 19 éves kora ellenére. Hamarosan hasonló karrierre lehet számítani tőle, mint Zion Suzukitól.
Összességében elmondható, hogyha valaki kihagy egy korosztályos válogatottsági szintet, akkor azzal lehetőséget teremt másnak, hogy bizonyítson. A kiemelt játékosok pedig idővel igazolhatják, hogy többre hivatottak. Ha valaki követte az U20-as világbajnokságot akkor láthatta, hogy izgalmakból és fordulatokból nem volt hiány. Marokkó pedig megérdemelten nyerte története első U20-as világbajnokságát Chilében.
(Győri Barnabás)