Korábban szinte mindig tavasz végén vagy nyár elején rendezték meg a 20 év alattiak világbajnokságát, de ez most megváltozott. A FIFA úgy döntött, hogy egy olyan helyszínt választ, ahol nem lehet a szokásos időszakban megtartani a tornát az extrém hőség miatt, így szeptember 27. és október 19. között pattogott a labda Chilében. Az U20-as világbajnokság így nem túlzás, unalomba fulladt - legalábbis az érdeklődők részéről.

Marokkó lett az U20-as világbajnokság legjobb csapata

Fotó: RODRIGO ARANGUA / AFP

U20-as világbajnokság: a FIFA tehet mindenről?

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino nyilatkozata is erre utalhatott: „Minden szempontot figyelembe kell vennünk, és meg kell néznünk, hogyan tudnánk mindenkinek jobbá tenni. Talán van mód a versenynaptár optimalizálására is. Beszélünk róla, de nyitottnak kell lennünk.”

Manapság a legnagyobb tehetségek már húsz éves koruk előtt megkapják az első válogatott behívójukat. Ez persze nem zárja ki, hogy szerepelhessenek a korosztályos eseményeken, de nyilván sem a játékos, sem a felnőtt válogatott edzője nem ezt a megoldást preferálja.

A tornán ott ehetett volna Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Désiré Doué, Estevão, Dean Huijsen vagy épp Franco Mastantuono is.

Azonban ők csapatuk és válogatottjuk fontos játékosai, így szóba sem jöhetett a szereplésük. Pedig, ha ott lettek volna, biztosan nagyobb médiafigyelmet kapott volna az esemény. Másfelől: ki nézne egy korosztályos világbajnokságot, ha közben Bajnokok Ligája és felnőtt világbajnoki selejtezők vannak? Tehát mindennek árnyékában szinte meglapult a chilei torna.

Yassir Zabiri és Othmane Maamma repítette Marokkót

Fotó: JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

Rövid történelem

1977-ben rendezték meg először a 20 év alattiak világbajnokságát, és azóta minden második évben meg is tartják. A tornáról tudni kell, hogy 24 ország válogatottja vesz részt, és a házigazdán kívül mindenkinek a selejtezőkön keresztül vezet az út a viadalra. A vb-n hat csoportban négy-négy csapat van, és az első kettő mellett a négy legjobb csoportharmadik is továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. A felnőtt labdarúgáshoz hasonlóan az U20-asok között is nagyhatalomnak számít Argentína, a maga hat győzelmével, illetve Brazília, akik ötször zsebelték be az aranyérmet. Ennek ellenére voltak meglepetések is a történelemben, például:

2009-ben Ghána

2015-ben Szerbia

2019-ben Ukrajna nyerte az eseményt.

Az évek alatt nem kisebb sztárok szerepeltek itt, mint Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba, Harry Kane, és ott volt Erling Haaland is, aki 9 gólt lőtt egy meccsen 2019-ben.

Tehát korábban ez az esemény volt az előszobája a nagybetűs labdarúgásnak, ahol a fiatal tehetségek megmutatták és beárazták magukat.