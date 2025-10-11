A szlovéniai Muraszombaton rendezett összecsapáson Szélesi Zoltán U21-es együttese már a hetedik percben hátrányba került, azonban az első félidő hajrájában Tobuly Máté büntetőjével egyenlített, a 60. percben Molnár Ádin találatával pedig fordított is.
A fordulatos második félidőben a rivális negyedórával később egyenlített, a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt csatára, Fenyő Noah révén azonban újra a magyarok kerültek előnybe. Ekkor azonban még nem volt vége, a csoport favoritjának számító ukránoknak a 85. percben ismét sikerült egyenlíteniük, írja az MTI.
A magyar csapat kapuját a nyár óta Liverpoolban készülő Pécsi Ármin védte.
Itthon folytatódik az U21-es sorozat
A magyaroknak két fordulót követően két pontjuk van, mivel szeptember elején Litvániában a 92. percben kapott góllal 1-1-es döntetlennel kezdték a sorozatot.
Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik meg, a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikálja magát a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.
A mieink kedden Törökország ellen javíthatnak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.