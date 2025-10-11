Live
Nem lehet teljese a magyar fiatalok öröme. Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott ugyanis hiába vezetett kétszer is, végül csak 3-3-as döntetlent játszott az ukrán csapattal pénteken Európa-bajnoki selejtezőn.

A szlovéniai Muraszombaton rendezett összecsapáson Szélesi Zoltán U21-es együttese már a hetedik percben hátrányba került, azonban az első félidő hajrájában Tobuly Máté büntetőjével egyenlített, a 60. percben Molnár Ádin találatával pedig fordított is.

Fenyő Noah és a magyar U21-es válogatott ismét csak 1 pontot tudott szerezni
Fotó: MLSZ

A fordulatos második félidőben a rivális negyedórával később egyenlített, a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt csatára, Fenyő Noah révén azonban újra a magyarok kerültek előnybe. Ekkor azonban még nem volt vége, a csoport favoritjának számító ukránoknak a 85. percben ismét sikerült egyenlíteniük, írja az MTI. 

A magyar csapat kapuját a nyár óta Liverpoolban készülő Pécsi Ármin védte.

Itthon folytatódik az U21-es sorozat

A magyaroknak két fordulót követően két pontjuk van, mivel szeptember elején Litvániában a 92. percben kapott góllal 1-1-es döntetlennel kezdték a sorozatot.

Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik meg, a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikálja magát a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.

A mieink kedden Törökország ellen javíthatnak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

 

 

