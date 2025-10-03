A találkozó esélyese a forduló előtt a negyedik helyen álló MTK Budapest volt, amely a legutóbbi három NB I-es mérkőzését megnyerte, ráadásul Horváth Dávid együttese ezeken a találkozókon összesen egy gólt kapott. Az újonc Kazincbarcika öt nyeretlen meccsel kezdte a szezont, ezt követően jött az Újpest elleni történelmi győzelem.

Az újonc Kazincbarcika egy félidő alatt kiütötte az MTK-t

Fotó: Kovács Donát/kbsc.hu

Úgy tűnik, ez lendületet adhat a borsodi csapatnak, azonban Kuttor Attila együttese az előző fordulóban megsemmisítő, 5-0-s vereséget szenvedett Zalaegerszegen.

Az első félidőt az újonc kezdte jobban és alig tíz perc után büntetőből a vezetést is megszerezte. Ezt követően MTK-rohamokra lehetett számítani, ezzel szemben a 18. percben már 2-0-ra vezetett Kuttor Attila csapata.

A fővárosi együttes a félidő közepén kezdett magára találni, beszorította ellenfelét és több kisebb lehetőséget is kidolgozott. A hazaiak szűk, feszes védekezése azonban jól működött és igazán nagy lehetőséget nem engedtek ellenfelüknek. A félidő második felében a Kazincbarcikának kevés energiája maradt a támadásépítésre, a szünet előtt mégis növelni tudta előnyét, miután az MTK 16-osának jobb oldalán Széles Imre, a vendégek védője könnyelműen belesarkazott a labdába, amire Slogar lecsapott, majd a bal felső sarokba bombázott.

A fővárosi együttes első félidőben nyújtott teljesítményéről mindent elmond, hogy Horváth Dávid vezetőedző a szünetben négyet cserélt. A sorcserétől a tréner vélhetően javulást remélt csapata játékában, ám ennek a második játékrészben nyoma sem volt. A kék-fehérek rendkívül lassan és körülményesen építették támadásaikat, a barcikai védelemnek nem tudtak gondot okozni. Igazán veszélyes támadásai csak a jól kontrázó házigazdának voltak, mely egyszer kapuba is talált, ám a VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítettek Slogar gólját. Az MTK végül a ráadásban szépített, de a Kazincbarcika megérdemelten nyerte meg a találkozót.