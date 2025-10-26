A Nagyerdei Stadionban nem sokáig volt kérdéses a három pont sorsa: Bárány Donát már a 8. percben betalált, majd Amos Youga, aztán ismét Bárány jóvoltából a Debrecen a 30. percben már 3-0-ra vezetett. A vendégek védekezése szétesett, a támadójátékuk pedig erőtlennek bizonyult. Damir Krznar, az Újpest horvát vezetőedzője próbált cserékkel frissíteni, de a játék képe nem változott érdemben. A fordulás után a DVSC két gyors góllal (Cibla, Kocsis) végleg eldöntötte a találkozót, a lilák pedig csak a hajrában tudtak csak kozmetikázni az eredményen: Medeiros büntetőből, Lacoux pedig akcióból talált be.

Debreceni veresége után, a játéknap végére kieső pozícióba került az Újpest

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A mérkőzés után Krznar Damir láthatóan nehezen találta a szavakat.

Az első félidőben mutatott játékunkat egyszerűen nem tudom megmagyarázni. A DVSC húsz perc után két góllal vezetett, erőltettük a játékot, egyre jobban kinyíltunk, aztán megkaptuk a harmadik gólt is. Alig vártam a félidőt, hogy valamennyire újra tudjuk tervezni a játékot

– értékelt az edző az M4 Sportnak.

Mélyponton az Újpest

A horvát ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel, mint a múlt heti, Ferencváros elleni (1-1) meccsen, de a két teljesítmény között „ég és föld” volt a különbség.

„Nagyon könnyű lenne ezek után bedobni a törölközőt és feladni, de nem ez a célunk. Le kell ülnünk, át kell beszélnünk és tovább kell lépnünk” – tette hozzá Krznar.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az Újpest augusztus 23-a óta nem nyert bajnoki meccset, azóta hat találkozón három döntetlent és három vereséget jegyez. A Zalaegerszeg vasárnapi, a Ferencváros otthonában aratott győzelmével a lila-fehérek a 11. helyre estek vissza, ami már kieső pozíciót jelent a Fizz Ligában.

Debreceni örömünnep

Érthetően nagyon boldogan nyilatkozott az 5-2-es győzelem után a DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro, aki egyértelműen tízesre értékelte játékosai teljesítményét. „Mindig tízes, hiszen a hozzáállást nézem, az pedig tényleg tízpontos. Minden nap keményen dolgoznak a srácok, megérdemelték ezt a győzelmet” – mondta az M4Sportnak a spanyol tréner.

„Jól olvastuk a játékot és jól mértük fel a helyzeteinket, több gólt is szerezhettünk volna” – tette hozzá Navarro.