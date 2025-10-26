Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Debrecen 5-2-re kiütötte az Újpestet a Fizz Liga 11. fordulójában, ezzel a lila-fehérek augusztus óta tartó nyeretlenségi sorozata tovább folytatódik. A fővárosi együttes a vereséggel a kiesést jelentő 11. helyre csúszott vissza a tabellán. Az Újpest edzője szerint könnyű lenne most egyszerűen csak feladni.

A Nagyerdei Stadionban nem sokáig volt kérdéses a három pont sorsa: Bárány Donát már a 8. percben betalált, majd Amos Youga, aztán ismét Bárány jóvoltából a Debrecen a 30. percben már 3-0-ra vezetett. A vendégek védekezése szétesett, a támadójátékuk pedig erőtlennek bizonyult. Damir Krznar, az Újpest horvát vezetőedzője próbált cserékkel frissíteni, de a játék képe nem változott érdemben. A fordulás után a DVSC két gyors góllal (Cibla, Kocsis) végleg eldöntötte a találkozót, a lilák pedig csak a hajrában tudtak csak kozmetikázni az eredményen: Medeiros büntetőből, Lacoux pedig akcióból talált be.

Debreceni veresége után, a játéknap végére kieső pozícióba került az Újpest Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség
Debreceni veresége után, a játéknap végére kieső pozícióba került az Újpest
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A mérkőzés után Krznar Damir láthatóan nehezen találta a szavakat.

Az első félidőben mutatott játékunkat egyszerűen nem tudom megmagyarázni. A DVSC húsz perc után két góllal vezetett, erőltettük a játékot, egyre jobban kinyíltunk, aztán megkaptuk a harmadik gólt is. Alig vártam a félidőt, hogy valamennyire újra tudjuk tervezni a játékot

 – értékelt az edző az M4 Sportnak.

Mélyponton az Újpest

A horvát ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel, mint a múlt heti, Ferencváros elleni (1-1) meccsen, de a két teljesítmény között „ég és föld” volt a különbség.

„Nagyon könnyű lenne ezek után bedobni a törölközőt és feladni, de nem ez a célunk. Le kell ülnünk, át kell beszélnünk és tovább kell lépnünk” – tette hozzá Krznar.

Debrecen, 2025. október 26. Cibla Flórián, a DVSC (j) és Aljosa Matko, az Újpest játékosa a labdarúgó Fizz Liga11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az Újpest augusztus 23-a óta nem nyert bajnoki meccset, azóta hat találkozón három döntetlent és három vereséget jegyez. A Zalaegerszeg vasárnapi, a Ferencváros otthonában aratott győzelmével a lila-fehérek a 11. helyre estek vissza, ami már kieső pozíciót jelent a Fizz Ligában.

Debreceni örömünnep

Érthetően nagyon boldogan nyilatkozott az 5-2-es győzelem után a DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro, aki egyértelműen tízesre értékelte játékosai teljesítményét. „Mindig tízes, hiszen a hozzáállást nézem, az pedig tényleg tízpontos. Minden nap keményen dolgoznak a srácok, megérdemelték ezt a győzelmet” – mondta az M4Sportnak a spanyol tréner.

„Jól olvastuk a játékot és jól mértük fel a helyzeteinket, több gólt is szerezhettünk volna” – tette hozzá Navarro.

A szakember külön kiemelte Cibla Flórián teljesítményét, aki először volt kezdő a DVSC-ben, és góllal, valamint gólpasszal járult hozzá a sikerhez. „Említettem a mérkőzés előtt is, hogy miért ne lehetne Cibla a kezdőben. Most pedig láthattuk, milyen jól játszott, ő is keményen dolgozik, megérdemelte, hogy bekerüljön.”

„A szezon legjobb első félidejét játszottuk”

A duplázó Bárány Donát is elégedetten értékelt a lefújás után. „Nagyon örülök, hogy ötöt tudtunk rúgni, szerintem a szezon legjobb első félidejét produkáltuk, utána már nyugodtan tudtunk focizni. Szerencsére hamar megszereztük a vezetést, a játékunk nagyon rendben volt. A második félidőben több helyzete is volt az Újpestnek, de tudtunk lőni egy negyediket és egy ötödiket, ott már eldőlt a meccs” – fogalmazott a csatár.

A 25 éves támadó hozzátette: nem foglalkoztak azzal, hogy legutóbb augusztusban tudtak nyerni otthon, a cél egyértelműen a három pont megszerzése volt.

A Loki csütörtökön a MOL Magyar Kupában a másodosztályú Budapest Honvédot fogadja a 16 közé jutásért.

  • Még több cikk
Szenzáció az Üllői úton: az NB I sereghajtója meglepte a Fradit
Hétgólos meccsen kapott óriási pofont az Újpest
Mérkőzések sorsát dönthetik el a labdaszedők, van, ahol már léptek az ügyben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!