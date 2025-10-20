Live
Az Újpest labdarúgócsapata vendégül látta a Ferencváros elleni derbi végén fellökött labdaszedő kisfiút.

A labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának rangadóján az Újpest meglepetésre 1-1-s döntetlent ért el a címvédő Ferencváros ellen a Szusza Ferenc Stadionban. A mérkőzés azonban kevéssé az eredmény, sokkal inkább a zöld-fehérek kapusának, Gróf Dávidnak az utolsó percekben történt sportszerűtlen megmozdulása miatt maradt emlékezetes. A FTC kapusa ugyanis sietett volna elvégezni egy kirúgást a hosszabbításban, ám mivel nem kapott azonnal labdát a labdaszedőktől, ezért hátulról fellökte az egyiküket, ami miatt azonnal piros lapot kapott. 

Gróf Dávid piros lapot kapott az Újpest elleni derbi végén
Gróf Dávid piros lapot kapott az Újpest elleni derbi végén
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi kapusa azóta már a közösségi oldalán is elnézést kért a tettéért, majd egy videóüzenetben is megtette ezt. 

Az Újpest meghívta a fellökött labdaszedőt

Hétfő délután aztán az Újpest FC arról számolt be, hogy Damir Krznar vezetőedző meghívta a lila-fehérek utánpótlásában játszó fiút a felnőtt csapat hétfői edzésére. 

Újpest egy család, és egy családban megvédjük egymást, mindenki mást pedig a tettei alapján ítélünk meg!”

 – írta az újpesti klub a bejegyzése mellé.

Az UTE közel két hónapja nyeretlen, jelenleg 8. helyen áll az NB I-ben, de csupán három pontra van a kiesőzónától.

