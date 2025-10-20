A labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának rangadóján az Újpest meglepetésre 1-1-s döntetlent ért el a címvédő Ferencváros ellen a Szusza Ferenc Stadionban. A mérkőzés azonban kevéssé az eredmény, sokkal inkább a zöld-fehérek kapusának, Gróf Dávidnak az utolsó percekben történt sportszerűtlen megmozdulása miatt maradt emlékezetes. A FTC kapusa ugyanis sietett volna elvégezni egy kirúgást a hosszabbításban, ám mivel nem kapott azonnal labdát a labdaszedőktől, ezért hátulról fellökte az egyiküket, ami miatt azonnal piros lapot kapott.

Gróf Dávid piros lapot kapott az Újpest elleni derbi végén

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi kapusa azóta már a közösségi oldalán is elnézést kért a tettéért, majd egy videóüzenetben is megtette ezt.

Az Újpest meghívta a fellökött labdaszedőt

Hétfő délután aztán az Újpest FC arról számolt be, hogy Damir Krznar vezetőedző meghívta a lila-fehérek utánpótlásában játszó fiút a felnőtt csapat hétfői edzésére.

Újpest egy család, és egy családban megvédjük egymást, mindenki mást pedig a tettei alapján ítélünk meg!”

– írta az újpesti klub a bejegyzése mellé.

Az UTE közel két hónapja nyeretlen, jelenleg 8. helyen áll az NB I-ben, de csupán három pontra van a kiesőzónától.