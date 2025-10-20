A labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának rangadóján az Újpest meglepetésre 1-1-s döntetlent ért el a címvédő Ferencváros ellen a Szusza Ferenc Stadionban. A mérkőzés azonban kevéssé az eredmény, sokkal inkább a zöld-fehérek kapusának, Gróf Dávidnak az utolsó percekben történt sportszerűtlen megmozdulása miatt maradt emlékezetes. A FTC kapusa ugyanis sietett volna elvégezni egy kirúgást a hosszabbításban, ám mivel nem kapott azonnal labdát a labdaszedőktől, ezért hátulról fellökte az egyiküket, ami miatt azonnal piros lapot kapott.
A Fradi kapusa azóta már a közösségi oldalán is elnézést kért a tettéért, majd egy videóüzenetben is megtette ezt.
Az Újpest meghívta a fellökött labdaszedőt
Hétfő délután aztán az Újpest FC arról számolt be, hogy Damir Krznar vezetőedző meghívta a lila-fehérek utánpótlásában játszó fiút a felnőtt csapat hétfői edzésére.
Újpest egy család, és egy családban megvédjük egymást, mindenki mást pedig a tettei alapján ítélünk meg!”
– írta az újpesti klub a bejegyzése mellé.
Az UTE közel két hónapja nyeretlen, jelenleg 8. helyen áll az NB I-ben, de csupán három pontra van a kiesőzónától.
Kapcsolódó cikkek:
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!