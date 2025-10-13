Nem a legjobb napjait futja az Újpest FC, a bajnokságban mindössze a 8. helyen állnak a lila-fehérek 9 megszerzett ponttal. A Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a listavezető Paksnál, jelenleg négy pont hátrányban vannak a zöld-fehérek az első helyezettől. A derbire már lehet jegyeket vásárolni, és a hazaiak tájékoztatása szerint óriási az érdeklődés a találkozóra.

Az első Újpest-Fradi csata a negyedik kerületben lesz

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpest telt házat szeretne a meccsre

Több, mint 7 500 jegyet adtak el a negyedik kerületiek a meccsre, ebből simán lehet telt ház is vasárnap kora estére, így a pokoli hangulat garantált lehet a mérkőzésre.

Ráadásul a hazaiak egy akcióval is készültek belépő fronton, minibérletet lehet vásárolni három egymást követő, hazai Fizz Liga-találkozóra, mégpedig a derbire, valamint az ETO FC és a ZTE FC elleni mérkőzésekre.