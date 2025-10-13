Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin legfőbb szövetségese üzent, és Trump ennek nagyon nem fog örülni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Október 19-én a Fizz Liga 10. fordulójában jön a szezon első derbije a Szusza Ferenc Stadionban. A második helyezett Fradi látogat el a 8. helyezett Újpest otthonába, a mérkőzésre nagy az érdeklődés.

Nem a legjobb napjait futja az Újpest FC, a bajnokságban mindössze a 8. helyen állnak a lila-fehérek 9 megszerzett ponttal. A Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a listavezető Paksnál, jelenleg négy pont hátrányban vannak a zöld-fehérek az első helyezettől. A derbire már lehet jegyeket vásárolni, és a hazaiak tájékoztatása szerint óriási az érdeklődés a találkozóra.

Budapest, 2025. április 6. Aleksandar Pesics, az FTC (b2) és Geiger Bálint, az Újpest játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. április 6-án. Ferencvárosi TC-Újpest FC 2-0. MTI/Purger Tamás
Az első Újpest-Fradi csata a negyedik kerületben lesz
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpest telt házat szeretne a meccsre

Több, mint 7 500 jegyet adtak el a negyedik kerületiek a meccsre, ebből simán lehet telt ház is vasárnap kora estére, így a pokoli hangulat garantált lehet a mérkőzésre.

Ráadásul a hazaiak egy akcióval is készültek belépő fronton, minibérletet lehet vásárolni három egymást követő, hazai Fizz Liga-találkozóra, mégpedig a derbire, valamint az ETO FC és a ZTE FC elleni mérkőzésekre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!