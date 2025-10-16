Az Újpest közleménye szerint a mez megalkotását hónapokig tartó kutatómunka előzte meg, és a tervezők egy 1949-es eredeti mintát élesztettek újjá, amelyen az „Ujpest” név még rövid U betűvel szerepelt. A mez új változata megőrzi a történelmi részleteket, így emléket állítva a klub gyökereinek.

Hétvégén jön a 245. Újpest-Fradi derbi az NB I-ben

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Különleges mezzel készül az Újpest a Fradi elleni rangadóra

A lila-fehérek közlése szerint a PUMA-val való együttműködés új dimenziót hozott az Újpest FC életébe, a mez bemutatása egy egyedülálló, technológiai mérföldkővel is összekapcsolódik: az Újpest FC és a PUMA az első olyan sportmarketing-kampányt hozta létre Magyarországon, amelyben mesterséges intelligencia is közreműködött a kreatív megvalósításban. A videóban a múlt és a jelen fonódik össze, így feltűnik a legendás Szusza Ferenc, a jelenlegi játékosok közül pedig Horváth Krisztofer, Kaczvinszki Dominik és Aljosa Matko is.

Ebben a jubileumi mezben lép pályára az Újpest a hétvégén

Fotó: ujpestfc.hu

Aki nem fordít elég figyelmet a múltjára, nem tudja, hogy honnan jött, az soha nem lehet igazán sikeres.

Pontosan ezért szeretnénk ezzel az egyedi mezzel tisztelegni a múltunk előtt, melyek nélkül nem lehetnénk azok, akik vagyunk: az Újpest, mely 140 éve hűséggel és büszkeséggel van jelen a magyar sportéletben” – fejtette ki Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezető igazgatója.

A jubileumi mezét kizárólag a 245. derbin fogják viselni a lila-fehérek, de a klub közlése szerint limitált darabszámban elérhetőek lesznek.

A Ferencváros a 2., az Újpest pedig a 8. helyről várhatja a vasárnap 18 órakor kezdődő meccset.

