A labdarúgó NB I 10. fordulójának rangadóján az Újpest az ősi rivális Ferencvárost fogadta. Az újpesti csapat különleges mezben lép pályára a történelmi derbin.

Az Újpest közleménye szerint a mez megalkotását hónapokig tartó kutatómunka előzte meg, és a tervezők egy 1949-es eredeti mintát élesztettek újjá, amelyen az „Ujpest” név még rövid U betűvel szerepelt. A mez új változata megőrzi a történelmi részleteket, így emléket állítva a klub gyökereinek. 

Hétvégén jön a 245. Újpest-Fradi derbi
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Különleges mezzel készül az Újpest a Fradi elleni rangadóra

A lila-fehérek közlése szerint a PUMA-val való együttműködés új dimenziót hozott az Újpest FC életébe, a mez bemutatása egy egyedülálló, technológiai mérföldkővel is összekapcsolódik: az Újpest FC és a PUMA az első olyan sportmarketing-kampányt hozta létre Magyarországon, amelyben mesterséges intelligencia is közreműködött a kreatív megvalósításban. A videóban a múlt és a jelen fonódik össze, így feltűnik a legendás Szusza Ferenc, a jelenlegi játékosok közül pedig Horváth Krisztofer, Kaczvinszki Dominik és Aljosa Matko is.

Ebben a jubileumi mezben lép pályára az Újpest a hétvégén
Fotó: ujpestfc.hu

Aki nem fordít elég figyelmet a múltjára, nem tudja, hogy honnan jött, az soha nem lehet igazán sikeres.

 Pontosan ezért szeretnénk ezzel az egyedi mezzel tisztelegni a múltunk előtt, melyek nélkül nem lehetnénk azok, akik vagyunk: az Újpest, mely 140 éve hűséggel és büszkeséggel van jelen a magyar sportéletben” – fejtette ki Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezető igazgatója.

A jubileumi mezét kizárólag a 245. derbin fogják viselni a lila-fehérek, de a klub közlése szerint limitált darabszámban elérhetőek lesznek.

A Ferencváros a 2., az Újpest pedig a 8. helyről várhatja a vasárnap 18 órakor kezdődő meccset. 

