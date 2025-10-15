Az Újpest FC a közösségi oldalán számolt be arról, hogy: „Büszkén jelentjük be, hogy az Újpest FC és a Red Bull stratégiai partnerségre lépett. Az Újpest FC tulajdonosa, a MOL Retail, és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt.”

Az Újpest számára az együttműködés hatalmas lépés

Fotó: VIG JOHANNA / Újpest FC

Az Újpest ultrái határozott üzenetet küldtek

Íme a közlemény, amelyet változtatás nélkül közlünk:

„Az Újpest Ultras figyelemmel kísérte a megjelent híreket, amelyek a Red Bull-lal való partneri együttműködésről szólnak.

Szeretnénk egyértelműen jelezni, hogy minden olyan előremutató, szigorúan szakmai alapú partnerséget támogatunk, amely az Újpest fejlődését, szakmai stabilitását és hosszú távú versenyképességét szolgálja.

Ugyanakkor határozottan elutasítunk minden olyan együttműködést, amely bármilyen módon veszélyeztetné klubunk több, mint 140 éves identitását, hagyományait vagy szimbólumait. Pontosan ismerjük Salzburgból, Lipcséből stb., hogy a futball szakmai részén kívül hogyan működik a Red Bull — nem engedhetjük meg, hogy Újpesten valaha is lehetőségük legyen erre. Salzburgban is hasonló módon indultak a folyamatok, majd vették el szép lassan az akkori klubnak gyakorlatilag mindenét. Majd az Austria Salzburg új klubként, a nulláról kezdett mindent, a legalsóbb osztályból.

Az Újpest név, a lila-fehér színek és a címer, klubunk történelmi örökségei, amelyek nem képezhetnek semmiféle alku tárgyát. Ezt már ismerjük milyen, amikor önkényesen elveszik klubunk egyik identitásának elemét és azt harcok árán lehet csak visszaszerezni.

Ezért garanciákat várunk el a klub vezetésétől, hogy:

-Sem most, sem a jövőben nem terveznek a Red Bull-lal olyan partneri megállapodást, amely túlmutat egy szakmai együttműködésen;

-Illetve egy esetleges tulajdonosváltás esetén a Red Bull vagy bármely hozzá köthető cég nem rendelkezik elővásárlási vagy kizárólagos tárgyalási joggal, amivel az Újpest a Red Bull brand részévé válhat