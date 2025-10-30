Az Újpest közösségi oldalának csütörtöki tájékoztatása szerint az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a Ferencváros ellen 1-1-es döntetlenre végződött hazai bajnoki rangadón elhangzott szurkolói rigmusok, és a pirotechnikai eszközök használata miatt büntette meg a lila-fehéreket, valamint a korábbi felfüggesztett büntetés következménye is a mostani szankció.

Az MLSZ megbüntette az Újpestet

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az MLSZ pénzbüntetés megfizetésére is kötelezi a szektorbezárással sújtott lila-fehéreket. A döntés értelmében pedig a következő, ETO FC Győr elleni hazai bajnoki mérkőzésen lesz bezárva a D4-es szektor a Szusza Ferenc Stadionban.

Amennyiben a következő találkozókon - a Diósgyőr elleni meccstől kezdve - ismét rasszista, kirekesztő rigmusok szólalnak meg az újpesti szektorban, az MLSZ zárt kapus mérkőzéssel sújtja a fővárosi klubot.

Nehéz helyzetben az Újpest

Az Újpest az NB I legutóbbi fordulójában 5-2-re kapott ki Debrecenben, így jelenleg az utolsó előtti, már kiesést jelentő 11. helyen áll a tabellán. Az immáron hét meccs óta nyeretlen UTE legközelebb Diósgyőrben lép pályára, majd november 8-án fogadja a Győrt.

A rendkívül gyenge szereplés miatt a szurkolók már Damir Krznar vezetőedző távozását követelik, ám a horvát szakember egyelőre élvezi a vezetőség bizalmát. Hétközben azonban a szakmai stáb és a vezetőség döntésének értelmében kikerült a csapatból az egyik kulcsjátékos, a portugál André Duarte, és nem lenne meglepő, ha további játékosok is hasonló sorsra jutnának.

Kapcsolódó cikkek: