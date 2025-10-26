A 8. percben máris vezetést szerzett a Debrecen: Szűcs szöktetésébe a 16-oson belül beleért egy újpesti védő, de a labda a remek ütemben érkező Bárány elé került, aki nyolc méterről nem hibázott, laposan a jobb alsóba gurított (1-0).

Cibla Flórián (j) gólt is lőtt, gólpasszt is adott a Debrecen-Újpest bajnokin

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Sorra kapta a gólokat az Újpest

A 15. percben megduplázta előnyét a Loki: Youga az újpesti 16-os előterében szerzett labdát, majd kissé balról parádés gólt ragasztott a hosszú sarokba (2-0).

Az Újpest mintha összeomlott volna, a 20. percben Bárány balról tekert a hosszú irányában, Piscitelli csak hatalmas vetődéssel tudta hárítani a labdát.

Két perccel később a lilák kapuja előtti kavarodást az előrelopakodó Lang próbálta meg lezárni, de hét méterről a kapu fölé bombázott.

A 30. percben aztán, nagyon úgy tűnt, hogy minden eldőlt. Dzsudzsák indította remekül Kocsist a jobbszélen, aki jobbról tökéletesen tálalt Bárány elé: az első gól szerzője hét méterről, tiszta helyzetben nem hibázott (3-0).

A 46. percben Dzsudzsák tüzelt 17 méterről, az egyik védőn megpattanó labdája a felső kapufán csattant.

A második félidőben egy sokkal pörgősebb Újpest jött ki, Matko hat percen belül két hatalmas helyzetet is kihagyott. És ezzel még nem volt vége, egy balról érkező lapos beadást Tucic hat méterről lőtt fölé ziccerhelyzetben.

A kihagyott helyzetek pedig, mint mindig, most is megbosszulták magukat. A 20 éves Cibla Flórián 19 méterre volt az újpesti kaputól, nem támadta senki, ezért fogta magát, és a bal pipába tekerte a labdát az 56. percben (4-0).

Az első órában megállíthatatlan volt a Debrecen

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az 59. percben Cibla vette észre a jobbszélen megiramodó Kocsist, aki vezette egy kicsit a labdát, majd a jobbösszekötő helyéről, 11 méterről remek gólt ragasztott Piscitelli kapujába (5-0).

5-0-nál kapott észhez a vendégcsapat

Lang szabálytalansága után büntetőhöz jutott az Újpest: Iuri Medeiros ballal a jobb alsóba lőtt, ezzel megvan a szépítés (5-1).

A Debrecen pedig talán kiengedett kissé: a 74. percben egy jobb oldali szabadrúgás veszélyesen kanyarodott középre, Szuhodovszki ért bele a labdába pechesen, az előre lopakodó Lacoux pedig közelről nem hibázott, beállítva ezzel az 5-2-es a végeredményt.