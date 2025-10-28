Az Újpest FC 11 meccsből mindössze kettőt tudott megnyerni a Fizz Liga 2025/26-os szezonjában, ezzel a lila-fehér alakulat jelen pillanatban a 11. kieső helyen áll a bajnokságban.

Az Újpest edzője egyelőre megtarthatja az állását

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Damir Krznar együttese már a MOL Magyar Kupában sem érdekelt, miután szeptember elején az NB II-es Kecskemét búcsúztatta a fővárosi csapatot.

Az Újpest sztárjátékosát száműzték a keretből

A lila-fehéreknek az idei szezonban több kínos vereségük volt. Szeptemberben az újonc Kazincbarcika vendégeként kaptak ki, a borsodiak ezzel fennállásuk első győzelmüket aratták az NB I-ben. A találkozó után Damir Krznar elnézést kért a szurkolóktól, akik a borzalmas teljesítmény ellenére a Ferencváros elleni derbin elképesztő hangulatot teremtetettek a Szusza Ferenc Stadionban.

A Fradi elleni remek játékkal rukkolt elő az Újpest, így a szurkolók is bizakodhattak, hogy elindul felfelé a csapat. Ezt követően hideg zuhanyként hatott a Debrecen elleni 5-2-es vereség.

A hétvégi kudarc után egyre több pletyka kezdett terjengeni arról, hogy kedden kirúghatják az Újpest edzőjét. Ezt követően viszont bombameglepetésként hatott, amikor a lila-fehér klub a közösségi oldalán tudatta, hogy nem Damir Krznart rúgták ki, hanem a csapat egyik legértékesebb játékosát, a portugál André Duartét száműzték a keretből.

André Duartét (balról a második) kitették az Újpest keretéből

Fotó: Ladóczki Balázs

Duartével kapcsolatban érdekesség, hogy a IV. kerületi klub augusztusban klubrekord közeli hivatalos ajánlatot kapott játékjogáért, de ezt elutasították, így a hátvéd maradt a csapatnál.

A 28 éves játékosért a bolgár élvonalban szereplő CSZKA Szófia jelentkezett be, 1,5 millió eurót megközelítő összeget ajánlva, ami nagyjából 600 millió forint. Ez egyébként tényleg közelít a rekordhoz, ami a Transfermarkt adatai szerint még a lassan tíz évvel ezelőtt eligazolt Mbaye Diagne-hoz köthető. Őt Kínába adta el az Újpest 1,9 millió euróért.