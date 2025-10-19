Live
Rendkívüli!

Vasárnap kora este 18.00-kor kezdődik a magyar NB I-es bajnokság idei első derbije. Az Újpest hazai pályán fogadja a Fradit, a meccs előtt a lila-fehérek ultrái üzentek az övéiknek.

A Fizz Liga 10. fordulójának záró mérkőzése nem akármilyen párosítás lesz, jön az idei szezon első derbije, azaz az Újpest és a Fradi mindig parázs csatája. Mondjuk az is igaz, hogy az utóbbi 10 évben eléggé egyoldalú lett ez a küzdelem, az újpestiek utoljára 2015. decemberében tudták megverni a zöld-fehéreket, akkor a Groupama Arénában 1-0-ra győztek Diagne góljával. A mostani meccsen telt ház, pokoli hangulat várja majd a résztvevőket, a hazai ultrák pedig külön is készülnek a nagy napra.

Ebben a jubileumi mezben lép pályára az Újpest a hétvégén
Ebben a jubileumi mezben lép pályára az Újpest a hétvégén
Fotó: ujpestfc.hu

Az Újpest ultrái készülnek a meccsre

Egy Facebook-posztot is tettek ki az ultrák, amelyben instrukciókat adnak a szurkolótársaknak a derbire:

„Mindenki érkezzen időben a Stadionba, ugyanis koreográfiával készülünk! 

📢 A D-ben mindenki figyelje az előénekes és a csoportok utasításait!

📵 Nincs kamerázgatás, tartalomgyártás! 

Találkozunk holnap. Mindenki a Szuszába!”

 

