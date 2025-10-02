A volt magyar válogatott középpályás nemrégiben a német hetedosztályban érdekelt berlini Hilalspor csapatába igazolt. Vadócz Krisztián a Csakfocinak adott interjújában beszélt a karrierjéről, s bár tisztában van vele, hogy sokan már csak nevetnek Magyarországon a klubváltásain, ő még hisz abban, hogy még rengeteg új kaland és magasabb osztály vár rá a jelenleginél.

A volt magyar válogatott Vadócz Krisztián még Lionel Messi ellen is pályára lépett a spanyol bajnokságban. Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A magyar válogatott Vadócz Krisztián félmeztelen képe bizonyíték

A 42-szeres válogatott játékos részletesen számolt be az elmúlt hónapok eseményeiről: miután Görögországban véget ért a szezon, Finnországban folytatta pályafutását, majd néhány nappal ezelőtt egy német hetedosztályú csapat szerződtette. A megszerzett bizalmat — ahogy ő fogalmaz — egy különös, de hatásos bizonyítékkal erősítette meg új klubjának.

Küldtem nekik egy félmeztelen képet magamról, hogy ne izguljanak, jó erőben vagyok

— mondta el a 40 éves középpályás, aki szerint a gyakori klubváltásai mögött az áll, hogy mindig játéklehetőségre vágyik.

A volt magyar válogatott Vadócz Krisztián a Berlin Hilalspor csapatába igazolt. Fotó: Berlin Hilalspor

Vadócz a görög és a finn időszaka alatt rendszeresen pályára lépett, és úgy érzi, a német klub a következő lépcső lehet a továbblépéshez. A Hilalspornál már bemutatkozott, és szerinte jól sikerült az első mérkőzése.

— A koromból fakadóan sokan gondolják azt, hogy már edző vagyok vagy sportigazgató, de nem focista — fogalmazott. Éppen ezért kellett szerinte a fotó, hogy a klubvezetők lássák: fizikailag megfelelő állapotban van.

Csak ezt követően merték elküldeni a repülőjegyet Finnországba

— tette hozzá Vadócz Krisztián, akinek a Halilspor Berlin a 18. klubja a karrierje során.

— Itt akarok jól játszani, itt akarok győzni hétről-hétre, aztán ha minél több győzelmünk lesz a csapattal, annál több lehetőségem is lesz az előrelépésre — mondta el a magyar játékos, aki nem akarja a visszavonulását egy konkrét dátumhoz kötni.