A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint, ahogy az a válogatott mérkőzésein már szokás, az első napon a Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vásárolhatnak belépőt, ezt követően kedden 10 órától két napig tart a többi SZK-tag vásárlási időszaka. Amennyiben marad belépő, október 30-án 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a jegyek, melyek 7 és 25 ezer forint közötti összegbe kerülnek.

A magyar válogatott újabb telt házas meccsen kerülhet közelebb a 2026-os világbajnoksághoz

Fotó: Csudai Sándor

Sorsdöntő meccset játszik a magyar válogatott

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A megszokott gyakorlat szerint a vásárlás során egy szurkoló egy tranzakciót indíthat, melynek során legfeljebb négy belépőt vásárolhat. A találkozóra érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, de a bérletvásárláskor meghirdetett szabályok szerint a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak jegyet.

A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik Írországot.

(MTI)