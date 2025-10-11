A magyar válogatott az első fordulóban remekül játszott Írországban, két góllal is vezetett a dublini mérkőzésen, azonban a német Harm Osmers játékvezető kritikán aluli teljesítményének köszönhetően az ír csapat az utolsó pillanatban 2-2-re tudta menteni a mérkőzést. Ezt követően jött a Nemzetek Ligája-győztes portugálok elleni mérkőzés a Puskás Arénában, melyen Marco Rossi együttese rendkívül szervezett játékot mutatott be, de végül egy hajrában kapott elkerülhető góllal 3-2-re elveszítette a találkozót.

A válogatott legutóbb a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapattól szenvedett vereséget

Fotó: Csudai Sándor

A mieink ugyan nyeretlenek maradtak az első két körben, de ettől nem csökkent az esélyük a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, mert a favorit portugáloktól elszenvedett vereség kalkulálható volt, míg a dublini rajton játszott döntetlennel értékes pontot szereztek az egyik közvetlen rivális vendégeként.

Kötelező a győzelem a válogatottnak

Az elveszített pontok miatt a harmadik fordulóban már muszáj nyernie Marco Rossi csapatának, amely a sikerével éppen az örményektől venné át a második helyet és egyértelműen nyeregbe kerülne a pótselejtezőért folytatott küzdelemben. A döntetlennel ugyan realitás maradna a pótselejtező eléréséhez, de ahhoz a novemberi két meccset kellene százszázalékosan lehozni, azaz nyerni Jerevánban és hazai pályán Írország ellen, tehát nem maradna hibázási lehetőség. A meccs azért is sorsdöntő, mert az örmények budapesti sikerével nemcsak lépéshátrányba kerülne a magyar csapat, hanem egyszersmind már nem a saját kezében lenne a sorsa.

Rossi nem számíthat legveszélyesebb játékosaira

Marco Rossinak már csak eredménykényszer miatt sem jött jól, hogy nem számíthat két legveszélyesebb játékosára a támadószekcióban. A Ferencvárosban bombaformában futballozó Varga Barnabás reklamálásért kapott sárgát a portugálok elleni találkozón, amivel begyűjtötte második sárga lapját, ami automatikus eltiltást vont maga után.

Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik

Fotó: Csudai Sándor

Varga hiányában azzal sem lehet próbálkozni, hogy a hamis kilencesként bevethető Sallai Roland kerüljön előre, ugyanis a Galatasaray támadója kétmeccses eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így legelöl nincs igazán jó megoldása a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek.