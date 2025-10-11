A magyar válogatott két mérkőzés után egy ponttal áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, így Marco Rossi csapatának kötelező a győzelem a szombat esti összecsapáson. Az olasz-magyar szakember helyzetét nehezíti, hogy eltiltás miatt nem számíthat az írek elleni gólt szerző, majd kiállított Sallai Rolandra, valamint a két vb-selejtező mérkőzésen háromszor is betaláló Varga Barnabásra.

Szoboszlai Dominik vezeti a válogatottat az örmények elleni meccsen is

Fotó: Csudai Sándor

A találkozó előtt a szurkolóknak az adta a legfőbb beszédtémát, hogy vajon ki helyettesíti majd az idei szezonban 18 meccsen 15 gólt szerző Varga Barnabást.

A Puskás csatára először kezd a válogatottban

Hogy Varga helyettesének megtalálása mennyire nem egyszerű feladat, azt bizonyítja, hogy a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi is elmondta, hogy még mindig nem tudja, ki fog kezdeni elől.

A szövetségi kapitánynak azonban muszáj volt meghoznia a döntést, így Varga Barnabás helyén Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója futballozik, míg Sallai Roland helyét a Rapid szélsője, Bolla Bendegúz veszi át a kezdőcsapatban.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth Balázs – Nego Loic, Szalai Attila, Willi Orbán, Kerkez Milos – Schäfer András, Callum Styles – Bolla Bendegúz, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik – Lukács Dániel.

A magyar-örmény mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban. A találkozót az Origo élőben közvetíti szöveges formában.