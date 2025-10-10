Szombati ellenfelünk a Szovjetunió 1992-es felbomlása után, az önálló Örményország létrejöttével lett valóban nemzeti válogatott, az utóbbi 32 évben pedig sem világbajnoki, sem Európa-bajnoki selejtezősorozatban nem sodorta egymás mellé a szél a két csapatot. A magyar és az örmény válogatott eddig csak egyszer találkozott egymással, mégpedig egy ciprusi felkészülési tornán. A 2004. február 18-án rendezett mérkőzés azért is különleges, mert azon a találkozón mutatkozott be a magyar válogatott kispadján a játékosként aranylabdás Lothar Matthäus.
Matthäus az örmények ellen debütált a válogatott kispadján
„Mielőtt elindultunk volna Ciprusra, vasárnap este a Margitszigeten találkoztam a keretbe meghívott játékosok nagy részével, míg a Németországban, Hollandiában és Belgiumban profiskodókkal eleve abban maradtunk, hogy ők Limassolban csatlakoznak hozzánk.
Fontosnak tartottam, hogy a vacsora előtt beszélgessek a válogatott játékosokkal, hiszen személyesen még nem sikerült mindenkivel megismerkednem, igaz, ők ismerhetnek engem a tévéből…”
– olvasható Lothar Matthäus ciprusi naplójában, amely a Nemzeti Sportban jelent meg.
„Hangsúlyoznom kell, hogy több, sokkal, de sokkal több önbizalomra van szüksége a csapatomnak. Túlontúl csendesek ezek a fiúk, én azt szeretném, ha a pályán is beszélnének, egymást segítenék, biztatnák, és önbizalomtól duzzadó megoldásokat választanának. Rengeteg munka vár ránk, de végül is most kezdtük a közös életünket” – nyilatkozta az aranylabdás német sztár a mérkőzés előtt egy nappal.
Az örmények elleni mérkőzés délelőttjén már egyértelművé vált, hogy Komlósi Ádám mellett újoncként mutatkozik be a válogatottban a norvég Tromsø támadója, a 198 centis Kovács Péter. De nemcsak ő került be egy váratlan húzással a kezdő tizenegybe, hanem a győri Németh Norbert is.
Most már elárulhatom, hogy Kovács Péter azért került be az együttesbe, mert szerettünk volna Szabics Imre mellé egy egészen más típusú és felépítésű csatárt pályára küldeni. Erre Kovács Péter alkalmas, hiszen magas, jól fejel, keményen harcol a védőkkel, és így utat, területet nyithat a fürge, mozgékony Szabicsnak.
Németh Norbert hasonló okok miatt került a csapatba, szerettünk volna középpályán is egy magas, jól fejelő, nagy munkabírású és erős fizikumú játékost szerepeltetni az alacsonyabb társak között. Felfogható ez a húzásom a csapatépítési folyamat egyik állomásának, azonban annyit még fontos megjegyezni, ha most díjmeccset játszanánk, aligha így állnánk fel” – fejtette ki az akkori szövetségi kapitány, aki a kezdő sípszó előtt német nyelvre lefordítva énekelte a magyar himnuszt.
Fehér Miklós halála megrázta a magyar futballt
A több mint 21 évvel ezelőtti mérkőzés gyászszünettel indult, a találkozót ugyanis beárnyékolta Fehér Miklós halála, aki 2004. január 25-én hunyt el. A portugál Benfica 24 éves támadója a Guimaraes elleni idegenbeli bajnoki mérkőzés hosszabbításában váratlanul összeesett, az orvosok pedig már nem tudtak segíteni rajta. A találkozót ráadásul élőben közvetítette a televízió, a megdöbbentő képsorokat sohasem felejti el az, aki látta.
Fehér Miklós még nem volt 25 éves sem, amikor meghalt, pedig Lothar Matthäus minden bizonnyal alapemberként számolt volna a Portugáliában futballozó csatárral.
Matthäus újonca bizonyított
A német szakember egy szokatlan, 3-4-1-2-es hadrendben küldte pályára csapatát az örmények ellen, a kezdőben pedig két újonc, Komlósi Ádám és Kovács Péter kapott lehetőséget, csereként pedig beállt Torghelle Sándor is, akinek szintén ez volt az első meccse a nemzeti csapatban.
A magyar válogatott a Babos – Bodor, Dragóner, Komlósi – Fehér Cs., Dárdai, Németh N., Lőw – Lisztes – Szabics, Kovács P. összeállításban futott ki a pályára.
A Nemzeti Sport azt írta a 21 évvel ezelőtti tudósításában, hogy a reménykedés hangjai és a gyász csendje vezette fel Lothar Matthäus bemutatkozását. Az első félidőben a magyar válogatott nem futballozott fölényben, azonban így is szerezhetett volna három gólt, hiszen Kovács Péternek volt ígéretes fejese, míg Szabics Imre elhibázott egy kihagyhatatlannak tűnő ziccert. A elpuskázott helyzetek majdnem megbosszulták magukat, de Babos Gábor szerencsére szenzációsan védett, így a mieink legalább nem kerültek hátrányba, ha már a vezetést nem tudták megszerezni. A félidőben is nyugodtnak tűnt Matthäus, az öltözőben pedig bevezetésként csak annyit mondott a játékosainak:
Ezt a meccset megnyeritek!"
A fordulás után a válogatott a csapatkapitány Dárdai Pál vezérletével ritmust tudott váltani, ennek lett eredménye a 63. percben szerzett vezető gól egy mintaszerű, gyors, korszerű akció végén. A Norvégiában légióskodó Kovács Péter tökéletes passzal lepte meg az agilis Szabics Imrét, aki leheletfinom bokamozdulattal talált a hálóba. Ettől kezdve egyértelműen a magyar csapat irányította a játékot és Lisztes Krisztián 75. percben lőtt látványos gólja biztosította be a győzelmet.
Mindenekelőtt a csapatnak szeretnék gratulálni. Ugyanakkor most is látható volt, hogy minden kezdet nehéz, ennek megfelelően csodát még senki se várjon tőlünk. Ezen a napon az eredmény volt a legfontosabb számunkra, és ezzel elégedett lehetek. A játékosok szívvel-lélekkel küzdöttek, nekem ez volt a legfontosabb”
– mondta a találkozót követően Lothar Matthäus.
Az újonc csatár lett a nap hőse
Bizonyított Lothar Matthäus kapitány felfedezettje, a norvég Tromsø légiósa, Kovács Péter, akit nem véletlenül ölelt át nagy szeretettel a VfB Stuttgart csatára, Szabics Imre. A 198 centiméter magas támadó pazar gólpasszal szolgálta ki társát, és ez a mozdulat a második félidőben sokat ért, hiszen a válogatott előnye tudatában már nyugodtabban futballozhatott a roppant szívósan és olykor tetszetősen is játszó örmények ellen. Az ellenfél kapujába még Lisztes Krisztián is betalált, ugyanakkor a tegnap esti páfoszi mérkőzés hőse Babos Gábor volt, aki több alkalommal is bravúrral hárított” – olvasható a Nemzeti Sport 2004. február 19-én megjelent hasábjain.
Matthäus örmények elleni debütálása tehát sikeres volt. A német szakember csapata aztán egy nappal később 2-1-re legyőzte a lett együttest a ciprusi minitornán, a harmadik mérkőzésén viszont 3-0-ra kikapott a román B-válogatottól.
Érdekesség, hogy az örmények elleni meccs hőse a 198 centis Kovács Péter volt, aki akkor játszott először a magyar válogatottban. A szombati mérkőzésen eltiltás miatt nem játszhat majd Varga Barnabás, a Ferencváros bombaformában futballozó támadója. Ugyan nem látunk bele Marco Rossi lapjaiba, de könnyen lehet, hogy Vargát a Paks támadója, az a Tóth Barna fogja helyettesíteni, aki szintén 198 centis, akárcsak a válogatottban 2004-ben debütáló Kovács Péter.
Igaz, Tóth Barna az írek elleni vb-selejtezőn már debütált a válogatottban, de annyiban mindenképpen ismételhetné magát a történelem, hogy újra egy 198 centis csatár lehetne a magyarok hőse.
A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.
