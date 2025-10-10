Szombati ellenfelünk a Szovjetunió 1992-es felbomlása után, az önálló Örményország létrejöttével lett valóban nemzeti válogatott, az utóbbi 32 évben pedig sem világbajnoki, sem Európa-bajnoki selejtezősorozatban nem sodorta egymás mellé a szél a két csapatot. A magyar és az örmény válogatott eddig csak egyszer találkozott egymással, mégpedig egy ciprusi felkészülési tornán. A 2004. február 18-án rendezett mérkőzés azért is különleges, mert azon a találkozón mutatkozott be a magyar válogatott kispadján a játékosként aranylabdás Lothar Matthäus.

Matthäust 2003 decemberében nevezték ki a magyar válogatott élére

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

​Matthäus az örmények ellen debütált a válogatott kispadján

„Mielőtt elindultunk volna Ciprusra, vasárnap este a Margitszigeten találkoztam a keretbe meghívott játékosok nagy részével, míg a Németországban, Hollandiában és Belgiumban profiskodókkal eleve abban maradtunk, hogy ők Limassolban csatlakoznak hozzánk.

Fontosnak tartottam, hogy a vacsora előtt beszélgessek a válogatott játékosokkal, hiszen személyesen még nem sikerült mindenkivel megismerkednem, igaz, ők ismerhetnek engem a tévéből…”

– olvasható Lothar Matthäus ciprusi naplójában, amely a Nemzeti Sportban jelent meg.

„Hangsúlyoznom kell, hogy több, sokkal, de sokkal több önbizalomra van szüksége a csapatomnak. Túlontúl csendesek ezek a fiúk, én azt szeretném, ha a pályán is beszélnének, egymást segítenék, biztatnák, és önbizalomtól duzzadó megoldásokat választanának. Rengeteg munka vár ránk, de végül is most kezdtük a közös életünket” – nyilatkozta az aranylabdás német sztár a mérkőzés előtt egy nappal.

A 198 centis Kovács Péter Lothar Matthäus kapitánykodása alatt debütált a válogatottban

Fotó: Pasi Autio/Lehtikuva/AFP

Az örmények elleni mérkőzés délelőttjén már egyértelművé vált, hogy Komlósi Ádám mellett újoncként mutatkozik be a válogatottban a norvég Tromsø támadója, a 198 centis Kovács Péter. De nemcsak ő került be egy váratlan húzással a kezdő tizenegybe, hanem a győri Németh Norbert is.

Most már elárulhatom, hogy Kovács Péter azért került be az együttesbe, mert szerettünk volna Szabics Imre mellé egy egészen más típusú és felépítésű csatárt pályára küldeni. Erre Kovács Péter alkalmas, hiszen magas, jól fejel, keményen harcol a védőkkel, és így utat, területet nyithat a fürge, mozgékony Szabicsnak.

Németh Norbert hasonló okok miatt került a csapatba, szerettünk volna középpályán is egy magas, jól fejelő, nagy munkabírású és erős fizikumú játékost szerepeltetni az alacsonyabb társak között. Felfogható ez a húzásom a csapatépítési folyamat egyik állomásának, azonban annyit még fontos megjegyezni, ha most díjmeccset játszanánk, aligha így állnánk fel” – fejtette ki az akkori szövetségi kapitány, aki a kezdő sípszó előtt német nyelvre lefordítva énekelte a magyar himnuszt.