A mérkőzés hőse a Puskás Akadémia támadója, a 29 éves Lukács Dániel volt, aki pályafutása során először lépett kezdőként pályára a magyar válogatottban. A kétszeres válogatott játékos a vegyeszónában elmondta, mit érzett a gólja után és beszélt arról is, hogy kiszoríthatja-e Varga Barnabást.
Lukács kiszoríthatja Varga Barnabást a válogatottból?
A kétszeres válogatott támadó már az első félidőben is betalálhatott volna, akkor azonban a közeli lövését még védeni tudta az örmény kapus.
Nagyon kiszorított helyzetben voltam, a bal lábamon volt a labda, de próbáltam, hátha sikerül bőrben ellőni, aztán mutatott is, hogy figyelt rám, és gondolta, hogy bőrbe próbálom, úgyhogy szerintem egy nagy védés volt. De mentem tovább, nem estem letargiába. Aztán jött a gólom, amitől meg kirázott a hideg. Amikor kaptam a labdát, csak arra tudtam gondolni, hogy be kell rúgnom. Hála istennek, a kapufa velem volt, úgyhogy utána már csak rázott a hideg és boldogság volt”
– elevenítette fel a gólját Lukács Dániel, aki hangsúlyozta, hogy ez volt élete legszebb estéje.
A mérkőzés előtt nem sokan számoltak azzal, hogy Lukács Dániel fog kezdeni támadó poszton.
„Reggel tudtam meg, hogy kezdő leszek. Úgy voltam vele, hogy az lesz a jó, amit a mester érez, és hála istennek jót érzett” – folytatta Lukács, akitől viccesen megkérdezték azt is, hogy ezzel a góljával vajon kiszorította-e Varga Barnabást.
Őt nagyon nehéz kiszorítani, mert nagyon jó játékos, aki remek formában van. De nagyon örülök, hogy betaláltam és annak is, hogy nyertünk. A mérkőzés után Marco Rossi is gratulált és kérdezte, hogy gondoltam volna, hogy gólt fogok rúgni? Én mondtam neki, hogy reggel óta csak ez járt a fejemben. Ezt mondogattam magamnak, hogy: gólt fogok rúgni, gólt fogok rúgni”
– folytatta a 29 éves támadó, aki hangsúlyozta nem érezte a nyomást a kötelező győzelem miatt, mert a csapat jól tudta játszani a játékát.
Lukács Dániellel nagyot fordult a világ, hiszen tavasszal még a kieső Kecskemét játékos volt, most pedig 60 ezer ember előtt lőtt gólt.
Szoboszlai súgott valamit a Fradi támadójának
Marco Rossinak bejött Lukács Dániel kezdőbe jelölése, mellette pedig Gruber Zsombor pályára küldése is telitalálat volt, hiszen a Fradi játékosa a harmadik válogatott meccsén megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.
„Varga Barnabás is nagyon boldog volt a meccs után. Jó érzés, hogy örül nekem, én is szoktam örülni a góljainak.
Sajnos most nem tudott velünk lenni, de a következő meccsen már ott lesz a pályán, úgyhogy még erősebbek leszünk. A kapitány azt kérte tőlem, hogy próbáljak zavart okozni elől, és próbáljak nyomást helyezni rájuk. Örülök a gólomnak, de tudok ennél is jobban teljesíteni”
– értékelt a 21 éves támadó, aki a portugál meccsel kapcsolatban azt mondta, hogy kiegyezne egy döntetlennel Lisszabonban.
Bolla szerint megérdemelte a csapat a győzelmet
Az osztrák Rapid Wien csapatában futballozó Bolla Bendegúz is remekül játszott a meccsen. Az 56. percben az ő remek átadása után talált be Lukács Dániel.
„Ilyen meccsre készültünk, mert tudtuk, hogy az örmények nagyon jól védekeznek. Az első húsz percben szenvedtünk is. Utána váltottunk, és a jobb oldalt töltöttük túl, volt is belőle helyzetünk, amit Dominik sajnos kihagyott. A második félidőt jól kezdtük, jöttek is a helyzetek. Szerencsére sikerült behúznunk. Megérdemelte a csapat a győzelmet” – mondta a 31-szeres magyar válogatott játékos.
A magyar válogatott három lejátszott mérkőzés után négy ponttal a második helyen áll a vb-selejtezők F csoportjában.
Nem biztos, hogy ezt aláírtam volna. Szerintem az írek elleni meccsben benne maradt a győzelem. De ez van. Most megyünk a portugálokhoz. Nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, de megpróbálunk minél többet kihozni belőle. Az utolsó két meccs lesz kulcsfontosságú”
– tette hozzá Bolla Bendegúz.
A magyar csapat legközelebb kedden a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban.
- kapcsolódó cikkek: