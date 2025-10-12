A mérkőzés hőse a Puskás Akadémia támadója, a 29 éves Lukács Dániel volt, aki pályafutása során először lépett kezdőként pályára a magyar válogatottban. A kétszeres válogatott játékos a vegyeszónában elmondta, mit érzett a gólja után és beszélt arról is, hogy kiszoríthatja-e Varga Barnabást.

Lukács Dániel fontos gólt lőtt a válogatottban az örmények ellen

Fotó: Csudai Sándor

​Lukács kiszoríthatja Varga Barnabást a válogatottból?

A kétszeres válogatott támadó már az első félidőben is betalálhatott volna, akkor azonban a közeli lövését még védeni tudta az örmény kapus.

Nagyon kiszorított helyzetben voltam, a bal lábamon volt a labda, de próbáltam, hátha sikerül bőrben ellőni, aztán mutatott is, hogy figyelt rám, és gondolta, hogy bőrbe próbálom, úgyhogy szerintem egy nagy védés volt. De mentem tovább, nem estem letargiába. Aztán jött a gólom, amitől meg kirázott a hideg. Amikor kaptam a labdát, csak arra tudtam gondolni, hogy be kell rúgnom. Hála istennek, a kapufa velem volt, úgyhogy utána már csak rázott a hideg és boldogság volt”

– elevenítette fel a gólját Lukács Dániel, aki hangsúlyozta, hogy ez volt élete legszebb estéje.

A mérkőzés előtt nem sokan számoltak azzal, hogy Lukács Dániel fog kezdeni támadó poszton.

„Reggel tudtam meg, hogy kezdő leszek. Úgy voltam vele, hogy az lesz a jó, amit a mester érez, és hála istennek jót érzett” – folytatta Lukács, akitől viccesen megkérdezték azt is, hogy ezzel a góljával vajon kiszorította-e Varga Barnabást.

Őt nagyon nehéz kiszorítani, mert nagyon jó játékos, aki remek formában van. De nagyon örülök, hogy betaláltam és annak is, hogy nyertünk. A mérkőzés után Marco Rossi is gratulált és kérdezte, hogy gondoltam volna, hogy gólt fogok rúgni? Én mondtam neki, hogy reggel óta csak ez járt a fejemben. Ezt mondogattam magamnak, hogy: gólt fogok rúgni, gólt fogok rúgni”

– folytatta a 29 éves támadó, aki hangsúlyozta nem érezte a nyomást a kötelező győzelem miatt, mert a csapat jól tudta játszani a játékát.

Lukács Dániellel nagyot fordult a világ, hiszen tavasszal még a kieső Kecskemét játékos volt, most pedig 60 ezer ember előtt lőtt gólt.