A Marco Rossi által irányított magyar válogatott szeptemberben 2-2-es döntetlennel kezdett Írországban, ezt követően jött egy drámai 3-2-es vereség a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapat ellen.

Marco Rossi csapata legutóbb a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatottól szenvedett vereséget

Fotó: Csudai Sándor

A vb-selejtezők F csoportjában előzetes arra lehetett számítani, hogy a portugálok végeznek majd az élen, a második pótselejtezős helyért pedig az írek és a mieink harcolnak majd. Ebbe rondítottak bele az örmények, akik a második fordulóban 2-1-re legyőzték az íreket Jerevánban, így jelen pillanatban ők állnak a csoport második helyén, és minden bizonnyal ott is szeretnének maradni.

Rossi válogatottjának kötelező a győzelem

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány mellett Callum Styles, az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion középpályása vett részt.

Callum Styles remekül játszott a portugálok elleni meccsen

Fotó: Csudai Sándor

Elsőként Styles érkezett, akiről a héten derült ki, hogy hamarosan édesapa lesz. A 25 éves középpályás a magyar válogatott egyik legjobbja volt az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőn is, amiből építkezhet a soron következő találkozón.

A két meccs nekem nagyon jól sikerült, főleg az Írország elleni, bár nem sikerült nyerni egyiken sem, most a győzelemre hajtunk Örményország ellen”

– mondta a 26-szoros magyar válogatott középpályás, aki a klubjában balhátvédet játszik, a válogatottban viszont védekező középpályást.

Callum Styles szeretné megszerezni első gólját a válogatottban

Fotó: Polyák Attila

„Rugalmas vagyok, egész életemben középpályást játszottam, de könnyedén váltok a két pozíció között” – folytatta Styles, aki gólt még nem szerzett a válogatottban, de bízik benne, hogy hamarosan megtörik majd a jég.

Sok meccset játszottam már, de gólom még nincs. Ez kicsit zavar, de ezeken túl kell tennem magam. Vannak ennél fontosabb dolgok is, a csapat szereplése például. Nagyon jó játékosaink vannak, szeretnék is gólt lőni, de nekem az a dolgom, hogy más játékosokat segítsek a gólszerzéshez”

– mondta a West Bromwich Albion játékosa, aki végezetül az örményekről beszélt.

„Az örmények már megmutatták, hogy nagyon jó csapatuk van. Tartanunk kell tőlük, de nekünk kell irányítani a meccset. Nem hagyhatjuk, hogy egyszerű meccsük legyen. Arra is kell figyelünk, hogy jó játékosokkal rendelkeznek, nyertek is már egy meccset és most is azért jönnek, hogy győzzenek” – tette hozzá Callum Styles.