A Marco Rossi által irányított magyar válogatott szeptemberben 2-2-es döntetlennel kezdett Írországban, ezt követően jött egy drámai 3-2-es vereség a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapat ellen.
A vb-selejtezők F csoportjában előzetes arra lehetett számítani, hogy a portugálok végeznek majd az élen, a második pótselejtezős helyért pedig az írek és a mieink harcolnak majd. Ebbe rondítottak bele az örmények, akik a második fordulóban 2-1-re legyőzték az íreket Jerevánban, így jelen pillanatban ők állnak a csoport második helyén, és minden bizonnyal ott is szeretnének maradni.
Rossi válogatottjának kötelező a győzelem
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány mellett Callum Styles, az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion középpályása vett részt.
Elsőként Styles érkezett, akiről a héten derült ki, hogy hamarosan édesapa lesz. A 25 éves középpályás a magyar válogatott egyik legjobbja volt az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőn is, amiből építkezhet a soron következő találkozón.
A két meccs nekem nagyon jól sikerült, főleg az Írország elleni, bár nem sikerült nyerni egyiken sem, most a győzelemre hajtunk Örményország ellen”
– mondta a 26-szoros magyar válogatott középpályás, aki a klubjában balhátvédet játszik, a válogatottban viszont védekező középpályást.
„Rugalmas vagyok, egész életemben középpályást játszottam, de könnyedén váltok a két pozíció között” – folytatta Styles, aki gólt még nem szerzett a válogatottban, de bízik benne, hogy hamarosan megtörik majd a jég.
Sok meccset játszottam már, de gólom még nincs. Ez kicsit zavar, de ezeken túl kell tennem magam. Vannak ennél fontosabb dolgok is, a csapat szereplése például. Nagyon jó játékosaink vannak, szeretnék is gólt lőni, de nekem az a dolgom, hogy más játékosokat segítsek a gólszerzéshez”
– mondta a West Bromwich Albion játékosa, aki végezetül az örményekről beszélt.
„Az örmények már megmutatták, hogy nagyon jó csapatuk van. Tartanunk kell tőlük, de nekünk kell irányítani a meccset. Nem hagyhatjuk, hogy egyszerű meccsük legyen. Arra is kell figyelünk, hogy jó játékosokkal rendelkeznek, nyertek is már egy meccset és most is azért jönnek, hogy győzzenek” – tette hozzá Callum Styles.
Ezt követően Marco Rossi szövetségi kapitány érkezett a sajtótájékoztatóra, akit arról kérdeztek, okozhat-e görcsösséget a kötelező győzelem.
A srácok nagyon jól dolgoztak egész héten. Még van pár tisztázatlan kérdés, de ezeket a döntéseket ma még meg fogom hozni. Vannak a sorozatban olyan meccsek, amelyek nehézségeket okozhatnak. A korábbi meccsekkel már nem szabad foglalkoznunk, csak erre kell koncentrálnunk, mert kötelezően meg kell nyernünk. Úgy gondolom, ha mindent megteszünk, amit megbeszéltünk, akkor minden megfelelően alakul majd”
– kezdte a szövetségi kapitány, aki méltatta a csoport második helyén álló örmény csapatot is.
„Van négy-öt olyan játékosuk, akik nagyon magas szinten vannak. De felkészültünk belőlük és a csapatukból is. A srácok tudják, hogyan állíthatják meg őket. Nekünk a saját játékunkat kell játszanunk, nálunk kell hogy legyen a labda, nekünk kell diktálnunk a ritmus. De türelmesnek kell lennünk a támadások felépítésénél. Csapatként kell védekezünk és támadnunk, kompaktnak kell lennünk. Ha ezeket a dolgokat betartjuk, kijön majd a játékosok között különbség és megnyerjük a meccset” – folytatta az olasz-magyar szakember, akinek a legnagyobb fejtörést a támadósor összeállítása okozta.
Annyit elárulhatok, hogy egy támadópozícióval kapcsolatban még nem döntöttem. Így egy szabad hely még van a csapatban. A három legjobb támadónkból kettő hiányozni fog, Dominik azonban ott lesz a csapatban. Azonban ő nem klasszikus támadó, de olyan kvalitásokkal rendelkezik, hogy bármikor szerezhet gólt.
A múltban is előfordult már, hogy kiesett egy kulcsjátékosunk, ehhez hozzá kell szokni. 2023 őszén is Barna és Roli nélkül játszottunk a bolgárok ellen, mégis kiharcoltuk az Eb-részvételt azon a meccsen. Fontos, hogy a meccsen ne veszítsük el a fejünket. És a legfontosabb, hogy mindent bele kell adnunk, mert meg kell nyerünk ezt a mérkőzést” – tette hozzá Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya.
A magyar-örmény mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, a mérkőzés játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.
A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
