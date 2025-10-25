A székesfehérváriak a korábbi magyar válogatott Varga Roland 44. percben lőtt góljával nyerték meg a Szeged elleni találkozót. A 35 éves támadónak a tizedeik NB II-es mérkőzésén ez volt az ötödik gólja.

A korábbi válogatott Varga Roland remek a Vidiben

Fotó: vidi.hu

Boér Gábor csapata ezzel három nyeretlen bajnoki találkozót követően gyűjtötte be ismét a három pontot, míg a Szeged három forduló után kapott ki újra.

Merkantil Bank Liga NB II, 11. forduló:

Videoton FC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0 (1-0)

gólszerző: Varga R. (44.)