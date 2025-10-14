A magyar korosztályos csapat kezdeti lendületét Semih Kilicsoy hatodik percben szerzett ollózós gólja sem vetette vissza, és Vancsa Zalán nem kevésbé látványos, sarokkal szerzett találattal egyenlített a 14. percben.

Vancsa Zalán szenzációs góljával egyenlített a magyar U21-es válogatott

Fotó: Jini Martin/mlsz.hu

Az MTI azt írja, hogy az első félidőben a vendégek támadásait többnyire a szélekre kiívelt labdák, majd az onnan érkező beadások jellemezték, míg a magyar csapat az ellentámadásokra rendezkedett be, több-kevesebb sikerrel.

​Vancsa Zalán káprázatos gólja döntetlent ért

A fordulás után a hazai szakvezetés utasítására a magyar fiatalok látványosan lassították az iramot, s olykor labdaszerzés után sem a támadásindítás volt az elsődleges számukra. Mindez azonban nyomasztó török mezőnyfölényt is eredményezett, és bekövetkezett, amiről a mérkőzés előtti napon tartott sajtóbeszélgetésen Szélesi Zoltán szövetségi edző kifejtette félelmét: játékosai gyakran csak futkostak a labda után. Pécsi Ármin bravúros védése is kellett, hogy ne változzon az állás, de a ritka hazai lehetőségek egyikénél Szűcs Tamás távoli lövését a török kapus is hárította.

Az eredmény már nem változott, így a Litvánia és az Ukrajna elleni meccsek után a harmadik döntetlenjét érte el a válogatott.

U21-es Európa-bajnoki selejtező, 3. forduló, H csoport:

Magyarország-Törökország 1-1 (1-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion

Játékvezető: Jasper Vergoote (belga)

Magyarország: Pécsi - Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf - Molnár Á. (Vajda, 76.), Tuboly, Szűcs T. (Vingler, 83.), Vancsa (Kovács P., 76.) - Horváth K. (Átrok, 83.), Dénes (Bánáti, 64.)

Törökország: Ertas - Karapo (F. Demir, 92.), Güreler, Özcan, B. Yilmaz - Celik (Habesoglu, 83.), Aydin (Vural, 68.), Ilkhan - Canak, Kilicsoy, Önal (Demircan, 92.)

gólszerzők: Vancsa (14.), illetve Kilicsoy (6.)

sárga lap: Markgráf (22.), Horváth K. (54.), Tuboly (89.), illetve B. Yilmaz (90.), Vural (93.)

A csoport másik mérkőzésén a horvátok 1-0-ra nyertek az ukránok ellen.