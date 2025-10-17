A svájci székhelyű kutatóintézet az Impect nevű adatelemző rendszer segítségével több mint hetven bajnokság statisztikáit vizsgálta, és nyolc játékelem alapján rangsorolta a futballistákat. A támadó fejjáték kategóriában Varga Barnabás 97,9 pontot kapott.

Portugália ellen is fejjel szerzett gólt Varga Barnabás

Fotó: Csudai Sándor

Haaland az első, Varga Barnabás a negyedik

A CIES teljesítményindexe 0-tól 100-ig terjed, és a játékosok statisztikáit rögzíti: a megnyert párharcokat, a lövések minőségét, a helyzetek kialakítását és a bajnokság szintjét is.

A kutatás nyolc kulcsterületre osztja a futballt: légi és földi védekezés, védekező építkezés, irányítás, egy az egy elleni játék, helyzetkialakítás, befejezés és támadó fejjáték.

Az utóbbi kategóriában a világelső a Manchester City klasszisa, Erling Haaland, mögötte a brazil José Manuel López és az argentin Ronaldo Martínez következik. Negyedikként pedig a magyar NB I-ből, a Ferencvárosból érkezik Varga Barnabás. A listán a paksi Tóth Barna is szerepel, a listán szereplők között hátulról a hatodik helyet csípte el.

Mit mér a „támadó fejjáték”?

Ez a kategória a levegőben vívott párharcok minőségét méri: azt, hogy a támadó milyen arányban nyeri meg a fejpárbajokat, mennyire veszélyes beadásoknál, és milyen hatékonyan alakít ki vagy fejez be helyzeteket fejjel. A modell nemcsak a mennyiséget, hanem a hatékonyságot és a helyzetek súlyát is számításba veszi — például azt, hogy a fejesek milyen gyakran vezetnek gólhoz vagy kapura lövéshez.

Varga Barnabás ezekben a mutatókban kimagasló. Fejpárharcai nagy részét megnyeri, és a támadó harmadban gyakran döntő szituációkban. A beadásokra való érkezése időzített, mozgása tudatos: nemcsak a levegőben erős, hanem fejben is gyorsan reagál.

A számok a pályán is visszaköszönnek. Varga Barnabás a 2025/26-os szezonban eddig a magyar válogatottban három világbajnoki selejtezőn lépett pályára, ahol három gólt szerzett – kettőt fejjel, egyet lábbal. Klubszinten szintén elképesztő formát mutat: a Ferencvárosban 19 mérkőzésen 16 gólt és 2 gólpasszt jegyzett. Az NB I-ben nyolc meccsen hat gólt és egy gólpasszt ért el, a Bajnokok Ligája-selejtezők során hat mérkőzésen hat gólt és egy gólpasszt szerzett, az Európa-liga csoportkörében pedig két találkozón egyszer talált be. A statisztika önmagáért beszél: Varga átlagosan minden 1,2 meccsen betalál, és góljaiból továbbra is kiemelkedő arányban fejjel szerzi meg azokat.