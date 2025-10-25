A Fradi támadója, a világ konkrétan egyik legjobban fejelő játékosa, Varga Barnabás október utolsó szombatján betöltötte a 31-et. A zöld-fehérek hivatalos Facebook-oldala is természetesen megemlékezett a nagy napról és a szurkolók is egyre többen köszöntik fel a játékost.

Varga Barnabás gyönyörű góljával egyenlített a Fradi Salzburgban

Fotó: Mirkó István

Varga Barnabás óriási formában játszik

A most már 31 éves támadó a Salzburg ellen nem fejjel, hanem lábbal volt eredményes a második félidőben, illetve az elsőben a tizenegyesét hárította a hazaiak kapusa az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Nem mellesleg már két gólos a csatár az El-ben, fel is került természetesen ezzel az UEFA El-góllövőlistájának első felébe.

A Fradi Facebook-oldalán kivétel nélkül csak jókívánságok szerepelnek a Vargával foglalkozó poszt alatt, kora délután már több mint 100 szurkoló írt a születésnapja alkalmából.