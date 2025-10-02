A Ferencváros a Plzen elleni drámai pontszerzés után a Ferencváros a három évvel ezelőtti Konferencia-liga párharcból már ismert belga Genk otthonában lépett pályára, és Varga Barnabás fejes góljával 1-0-ra győzött. A magyar válogatott csatár, aki mindent összevetve már 15 gólnál (ebből nyolc született fejesből) tart az idényben, értékelt a lefújás után.

Varga Barnabás szinten minden párharcát megnyerte a meccsen

Fotó: JOHAN EYCKENS / BELGA MAG

Eredmény szempontjából nagyon jó volt a meccs, de nagyon nehéz volt, mert itt nem könnyű győzni. Szeretem az ilyen szituációkat, az olyan beadásokat, amire van időm érkezni, jó ritmusban felugrani, és ez most szerencsére sikerült.

Varga Barnabás a büntetőről is beszélt

„A meccs elején az ellenfél tényleg jobban játszott, mi jóformán csak kontrákra tudtunk játszani, és nem sokszor sikerült eljutni a Genk kapujáig. A második félidőben viszont már nem voltak helyzeteik a belgáknak, de, ha berúgom a tizenegyest, akkor még nyugodtabbak lehettünk volna."

A kihagyott büntetőről is őszintén beszélt a Fradi csatára:

Előre eldöntöttem, hogy hova fogom rúgni, mindig eldöntöm. Régen rúgtam már középre tizenegyest, biztosra akartam menni, mondjuk, hogy le akartam tutizni, de most nem jött be.

Ettől függetlenül a csatár valósággal lubickolt a belga védők között, aki sem a földön, sem a levegőben nem igazán tudták megakadályozni abban, amit csinálni akart.

„A meccsen összességében jól éreztem magam, jól sikerültek a párharcok, gyors akciókat tudtunk vezetni a letett labdáimból, és a második félidőben tudtunk több helyzetet is kidolgozni. Szerintem, át tudtuk menteni a Plzen elleni formánkat, és remélem, hogy a hétvégi bajnokin is folytatni tudjuk a jó sorozatot."