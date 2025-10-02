A Ferencváros a Plzen elleni drámai pontszerzés után a Ferencváros a három évvel ezelőtti Konferencia-liga párharcból már ismert belga Genk otthonában lépett pályára, és Varga Barnabás fejes góljával 1-0-ra győzött. A magyar válogatott csatár, aki mindent összevetve már 15 gólnál (ebből nyolc született fejesből) tart az idényben, értékelt a lefújás után.
Eredmény szempontjából nagyon jó volt a meccs, de nagyon nehéz volt, mert itt nem könnyű győzni. Szeretem az ilyen szituációkat, az olyan beadásokat, amire van időm érkezni, jó ritmusban felugrani, és ez most szerencsére sikerült.
„A meccs elején az ellenfél tényleg jobban játszott, mi jóformán csak kontrákra tudtunk játszani, és nem sokszor sikerült eljutni a Genk kapujáig. A második félidőben viszont már nem voltak helyzeteik a belgáknak, de, ha berúgom a tizenegyest, akkor még nyugodtabbak lehettünk volna."
A kihagyott büntetőről is őszintén beszélt a Fradi csatára:
Előre eldöntöttem, hogy hova fogom rúgni, mindig eldöntöm. Régen rúgtam már középre tizenegyest, biztosra akartam menni, mondjuk, hogy le akartam tutizni, de most nem jött be.
Ettől függetlenül a csatár valósággal lubickolt a belga védők között, aki sem a földön, sem a levegőben nem igazán tudták megakadályozni abban, amit csinálni akart.
„A meccsen összességében jól éreztem magam, jól sikerültek a párharcok, gyors akciókat tudtunk vezetni a letett labdáimból, és a második félidőben tudtunk több helyzetet is kidolgozni. Szerintem, át tudtuk menteni a Plzen elleni formánkat, és remélem, hogy a hétvégi bajnokin is folytatni tudjuk a jó sorozatot."