Bár betalált a Salzburg ellen 3-2-re megnyert Európa-liga-mérkőzésen, a Ferencváros gólvágójának nem volt tökéletes estéje. Varga Barnabás az első félidőben tizenegyest hibázott, s ez az európai szövetség (UEFA) gyűjtésébe is bekerült.

Varga Barnabás a Kristoffer Zachariassen által kiharcolt tizenegyessel egyenlíthetett volna, Alexander Schlager azonban kivédte a magyar válogatott csatár büntetőjét. A második félidőben beindult az FTC, Varga  ezúttal is főszereplő volt, Ötvös Bence pazar beadásából ő egyenlített (a jelenet 0:18-nál látható a videón), s ezzel fontos szerepet játszott a zöld-fehérek győzelmében.

Varga Barnabás gyönyörű góljával egyenlített a Fradi
Varga Barnabás gyönyörű góljával egyenlített a Fradi
Fotó: Mirkó István

Az UEFA válogatása a forduló védéseiből:

Az Európa-liga góllövőinek élcsoportjában

Varga Barnabás az első fordulóban, a cseh Viktoria Plzen ellen nem talált be. A második fordulóban, a Genk ellen ugyanúgy zárt, mint a Salzburg ellen: gól és kihagyott tizenegyes. Három forduló után a Ferencváros középcsatára tehát két gólnál jár a sorozatban, amivel holtversenyben a hatodik, összesen 17-en szereztek két gólt.

Varga Barnabás szenzációs idénye

Valamennyi sorozatot figyelembe véve Varga Barnabás 20 meccsen 18 gólnál tart, a Fradira szűkítve 18 meccsen 15 gól a mérlege. Íme, a parádés teljesítménye bontásban:

  • NB I: 7 gól
  • Nemzetközi kupa: 8 gól (BL-selejtező: 6, Európa-liga: 2)
  • Magyar válogatott (vb-selejtező): 3 gól

Az előző idényben Varga Barnabás az FTC-ben 44 meccsen 21 gólig jutott. Akkor így oszlottak meg a találatai:

  • NB I: 12,
  • Európa-liga: 7
  • Magyar Kupa: 2

A mostani gólátlaga (15 gól/18 meccs = 0,83 gól/meccs) tehát lényegesen jobb, mint a teljes 2024/25-ös szezonátlaga (21 gól/44 meccs = 0,48 gól/meccs). Varga Barnabást nem véletlenül emlegetik Európa legjobb góllövői között.

A mérkőzés vidóe összefoglalója:

 

