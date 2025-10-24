Varga Barnabás a Kristoffer Zachariassen által kiharcolt tizenegyessel egyenlíthetett volna, Alexander Schlager azonban kivédte a magyar válogatott csatár büntetőjét. A második félidőben beindult az FTC, Varga ezúttal is főszereplő volt, Ötvös Bence pazar beadásából ő egyenlített (a jelenet 0:18-nál látható a videón), s ezzel fontos szerepet játszott a zöld-fehérek győzelmében.

Varga Barnabás gyönyörű góljával egyenlített a Fradi

Fotó: Mirkó István

Az UEFA válogatása a forduló védéseiből:

Az Európa-liga góllövőinek élcsoportjában

Varga Barnabás az első fordulóban, a cseh Viktoria Plzen ellen nem talált be. A második fordulóban, a Genk ellen ugyanúgy zárt, mint a Salzburg ellen: gól és kihagyott tizenegyes. Három forduló után a Ferencváros középcsatára tehát két gólnál jár a sorozatban, amivel holtversenyben a hatodik, összesen 17-en szereztek két gólt.

Varga Barnabás szenzációs idénye

Valamennyi sorozatot figyelembe véve Varga Barnabás 20 meccsen 18 gólnál tart, a Fradira szűkítve 18 meccsen 15 gól a mérlege. Íme, a parádés teljesítménye bontásban:

NB I: 7 gól

Nemzetközi kupa: 8 gól (BL-selejtező: 6, Európa-liga: 2)

Magyar válogatott (vb-selejtező): 3 gól

Az előző idényben Varga Barnabás az FTC-ben 44 meccsen 21 gólig jutott. Akkor így oszlottak meg a találatai:

NB I: 12,

Európa-liga: 7

Magyar Kupa: 2

A mostani gólátlaga (15 gól/18 meccs = 0,83 gól/meccs) tehát lényegesen jobb, mint a teljes 2024/25-ös szezonátlaga (21 gól/44 meccs = 0,48 gól/meccs). Varga Barnabást nem véletlenül emlegetik Európa legjobb góllövői között.

A mérkőzés vidóe összefoglalója: