A Merkantil Bank Liga 11. fordulójában a Vasas vasárnap kora délután a BVSC otthonában lépett pályára, ahol hiába játszott végig nagy mezőnyfölényben és jutott büntetőhöz is, nem tudott gólt szerezni, így egy ponttal távozott Zuglóból – derül ki a klub honlapján olvasható összefoglalóból.

Döntetlen lett a játéknap előtt első Vasas és az utolsó BVSC párharca

Fotó: Somogyi Dániel / vasasfc.hu

A mérkőzésen a Vasas az első percektől kezdve irányította a játékot, és már az ötödik percben közel járt a vezetéshez: Sztojka indítása után Pethő lőtt 7 méterről, ám Megyeri védett. A piros-kékek a félidő derekáig folyamatos nyomás alatt tartották a hazaiakat, a 38. percben pedig tizenegyeshez jutottak: Urblík lövését Megyeri a kapufára tolta, majd elütötte a kipattanóra érkező Tóth Milánt, a büntetőt azonban a BVSC kapusa hárította. A szünetig több veszélyes vendégtámadás is volt, de gól nem született.

A második félidőben tovább nőtt a Vasas fölénye, a BVSC alig lépte át a felezővonalat. Pethő, Hej és Girsik is próbálkozott, de a befejezéseknél rendre hiányzott a pontosság vagy Megyeri védett. A hazaiak egyetlen komoly helyzete a 72. percben alakult ki, ekkor Király lőtt a kapu elé, de Uramnak nem kellett közbeavatkoznia. A hajrában a Vasas újabb lehetőségeket dolgozott ki, de a gólszerzés ezúttal elmaradt, így a találkozó 0-0-val zárult.

A Vasas edzője a sors által elvett két pontról beszél

A Vasas vezetőedzője, Erős Gábor a klub honlapján értékelte a mérkőzést: „Természetesen csalódottak vagyunk, mert sokat tettünk a győzelemért, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de vagy nem voltunk elég koncentráltak a befejezéseknél, vagy az ellenfél kapusa védett bravúrral – többek között a büntetőnél is.”

Úgy érzem, a sors most elvett tőlünk két pontot, remélem, hogy ezt majd valahol visszakapjuk. Nagy problémát nem láttam a csapatjátékunkban, mert mentünk előre, nyerni akartunk és megvoltak a lehetőségeink is.

„Tudtuk, hogy a BVSC szinte csak a védekezésre fókuszál majd, ennek ellenére hiába játszottuk le mindkét félidőt egy térfélen, sajnos meg kell elégednünk az egy ponttal. Annak viszont örülök, hogy ismét kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést, ez már a negyedik ilyen meccsünk sorozatban.”