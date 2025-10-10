A dán labdarúgó-válogatott csütörtökön 6-0-ra legyőzte Fehéroroszországot a vb-selejtezőn. A C csoport meccsének a Zalaegerszeg stadionja adott otthont, miután a pályaválasztó a fehérorosz válogatott volt, de az orosz-ukrán háború miatt hazai pályán nem játszhat.

A dánok 6-0-ra nyertek a zalaegerszegi vb-selejtezőn, de az estét gyorsan elfelejtenék

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Vb-selejtező: a magyar kapufa majdnem kiszúrt a dánokkal

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy az igazán érdekes dolog a bemelegítés során történt. A korábban a Leicester Cityvel Premier League-t nyerő Kasper Schmeichel kapus észrevette, hogy az egyik kapufa hosszabb, mint a másik. A szervezők gyorsan a kapuhoz siettek létrával, mérőszalaggal és kalapáccsal, és a kapusnak igaza volt, négy centivel „túlnyúlt" az egyik kapufa.

Aggodalom tört ki a pályán, hogy időbe elkezdődhet-e a mérkőzés, a dán TV2 tudósításában ezt írták: „kissé őrült helyzet van kibontakozóban a ZTE Arénában"

A meccs időben elkezdődött, a dánoknak megszakadniuk sem kellett, már a félidőben 4-0-ra vezettek, a szünet után még kettőt rúgott a skandináv válogatott. Schmeichel a lefújás után a kapufáról is beszélt.

– Amikor bementünk a pályára, mindannyian éreztük, hogy valami nincs rendben. Ez a kis eltérés, akár egy meccset is el tud dönteni, ezért fontos volt a kaput javítani – nyilatkozta a rutinos kapus, akinek eszébe jutott a 2018-as oroszországi világbajnokság, amikor a Peru elleni csoportmeccsen az egyik kapufa 20 centiméterrel magasabban volt, mint kellene.

„Nem ilyen körülményekhez szoktak a dán sztárok"

A dán sajtónak a kapufás sztori nem volt elég, még a zalaegerszegi öltözőben is talált hibát. A TV2 dán stábja egy külön videót gyártott arról, hogy túl kicsi a helyiség, nem ehhez szoktak a dán sztárok Európában – olvasható a videó leírása.

A négyfős C csoportban három lejátszott meccs után Dánia és Skócia van harcban az automatikus vb-kijutásért, hét-hét ponttal a csoport élén állnak holtversenyben. A két válogatott az utolsó körben Glasgowban játszhat ki-ki meccset, a csoport győztese kijut a vb-re, míg a másodiknak marad a pótselejtező.