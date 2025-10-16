Live
Katar és az Egyesült Arab Emírségek kedden este rendkívül fontos világbajnoki selejtezőt játszottak egymással. A mérkőzést végül Katar nyerte 2-1-re, és ezzel történelme során először jutott ki vb-selejtezőn keresztül a nagy tornára. Azonban nem emiatt marad emlékezetes a találkozó, csak úgy repültek az iPhone-ok és a luxusautók kulcsai a nézőtérről a pályára.

A Magyar Nemzet számolt be róla, hogy a vb-selejtező mérkőzésen Katar a 49. percben szerezte meg a vezetést Khouki találatával, majd Pedro Miguel a 74. percben kétgólosra növelte az előnyt. Az Egyesült Arab Emírségek hiába szépített a ráadásban, a 98. percben, végül 2-1-es vereséget szenvedett, így Julen Lopetegui csapata jutott ki a világbajnokságra.

Katar örülhetett a vb-selejtező végén
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Nem a meccs miatt marad emlékezetes ez a vb-selejtező

A Jassim Bin Hamad Stadionban végig feszült volt a hangulat a meccsen, mert hatalmas volt a tét, így a botrány mondhatni a levegőben lógott. Majd miután megszültetett a mérkőzés első gólja, elszabadultak az indulatok. Az ünneplő katariak jó pár „ajándékot” kaptak a nyakukba a nézőtérről az ünneplés alatt, luxusautók kulcsait, okostelefonokat és vizes palackokat is, majd jó néhány szurkoló meg is indult feléjük fenyegetően.

A teljes cikk a Magyar Nemzeten ITT olvasható.

 

