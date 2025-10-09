Ausztria nagy lépést tett a H csoport megnyerése, és ezzel a közvetlen világbajnoki kvalifikáció felé, miután Bécsben 10-0-ra győzte le San Marinót. Ez a győzelem nem csak a vb-selejtezők, de az osztrák válogatott teljes történelmében a legnagyobb arányú sikere. Ralf Rangnick csapata már a 8. percben 2-0-ra vezetett, a félidőben pedig már 6-0 volt az eredmény, úgy, hogy a duplázó Stefan Posch mellett még négyen rúgtak gólt.

Marko Arnautovic (7) és az osztrák válogatott fantasztikus napot fogott ki a San Marino elleni vb-selejtezőn

Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk

A meccs legjobbja azonban a második félidei mesterhármasával együtt összesen négy gólig jutó Marko Arnautovic lett. A csatár az utolsó két gólját egy percen belül rúgta a 83., illetve a 84. percben.

Zalegerszegen is vb-selejtezőt rendeztek

Fehéroroszország az orosz-ukrán háború közelsége miatt semleges helyszínen fogadja ellenfeleit, jellemzően Magyarországon. Ezúttal Dánia ellen léptek pályára a ZTE Arénában, és szenvedtek súlyos vereséget. A dánok a félidei 4-0-s vezetésük után végül 6-0-ra nyertek, az ex-manchesteri Rasmus Höjlund és Anders Dreyer (San Diego) is duplázott.

A hollandok lassan melegedtek játékba, 45 perc után még csak 1-0-ra vezettek Máltán, végül azonban 4-0-ra nyertek, és vezetik a G csoportot három ponttal a lengyelek és a litvánokat 2-1-re legyőző finnek előtt.

A hollandokhoz hasonlóan a Feröer-szigetek is 4-0-ra nyert, ők Montenegrót verték el nagyon magabiztosan az L csoportban. Ebben az ötösben rendezték a játéknap rangadóját, a prágai cseh-horvát meccs azonban csalódást keltő 0-0-ra végződött, még sárga lapból is csak kettőt tudott kiosztani a játkvezető. A horvátok továbbra is egyetlen kapott góllal állnak, nekik 5, míg a cseheknek 6 meccs után van 13 pontjuk.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények:

C csoport:

Skócia-Görögország 3-1 (0-0)

Fehéroroszország-Dánia 0-6 (0-4)

Az állás: 1. Dánia 7 pont (9-0), 2. Skócia 7 (5-1), 3. Görögország 3, 4. Fehéroroszország 0