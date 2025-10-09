Live
A labdarúgó világbajnoki selejtezők európai csoportjainak csütörtöki játéknapján Ausztria óriási, szó szerint történelmi léptékű győzelmet aratott San Marino fölött. Dánia Zalaegerszegen tett nagy lépést a közvetlen kvalifikáció felé, a Feröer-szigetek pedig négy gólt rúgva gyűjtötte a vb-selejtezős három pontot.

Ausztria nagy lépést tett a H csoport megnyerése, és ezzel a közvetlen világbajnoki kvalifikáció felé, miután Bécsben 10-0-ra győzte le San Marinót. Ez a győzelem nem csak a vb-selejtezők, de az osztrák válogatott teljes történelmében a legnagyobb arányú sikere. Ralf Rangnick csapata már a 8. percben 2-0-ra vezetett, a félidőben pedig már 6-0 volt az eredmény, úgy, hogy a duplázó Stefan Posch mellett még négyen rúgtak gólt.

Marko Arnautovic (7) és az osztrák válogatott fantasztikus napot fogott ki a San Marino elleni vb-selejtezőn
Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk
Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk

A meccs legjobbja azonban a második félidei mesterhármasával együtt összesen négy gólig jutó Marko Arnautovic lett. A csatár az utolsó két gólját egy percen belül rúgta a 83., illetve a 84. percben.

Zalegerszegen is vb-selejtezőt rendeztek

Fehéroroszország az orosz-ukrán háború közelsége miatt semleges helyszínen fogadja ellenfeleit, jellemzően Magyarországon. Ezúttal Dánia ellen léptek pályára a ZTE Arénában, és szenvedtek súlyos vereséget. A dánok a félidei 4-0-s vezetésük után végül 6-0-ra nyertek, az ex-manchesteri Rasmus Höjlund és Anders Dreyer (San Diego) is duplázott.

A hollandok lassan melegedtek játékba, 45 perc után még csak 1-0-ra vezettek Máltán, végül azonban 4-0-ra nyertek, és vezetik a G csoportot három ponttal a lengyelek és a litvánokat 2-1-re legyőző finnek előtt. 

A hollandokhoz hasonlóan a Feröer-szigetek is 4-0-ra nyert, ők Montenegrót verték el nagyon magabiztosan az L csoportban. Ebben az ötösben rendezték a játéknap rangadóját, a prágai cseh-horvát meccs azonban csalódást keltő 0-0-ra végződött, még sárga lapból is csak kettőt tudott kiosztani a játkvezető. A horvátok továbbra is egyetlen kapott góllal állnak, nekik 5, míg a cseheknek 6 meccs után van 13 pontjuk.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények: 
C csoport: 
Skócia-Görögország 3-1 (0-0) 
Fehéroroszország-Dánia 0-6 (0-4) 
Az állás: 1. Dánia 7 pont (9-0), 2. Skócia 7 (5-1), 3. Görögország 3, 4. Fehéroroszország 0

G csoport: 
Málta-Hollandia 0-4 (0-1) 
korábban: 
Finnország-Litvánia 2-1 (0-1) 
Az állás: 1. Hollandia 5 mérkőzés/13 pont, 2. Lengyelország 5/10 (8-4), 3. Finnország 6/10 (8-9), 4. Litvánia 6/3, 5. Málta 6/2

H csoport: 
Ausztria-San Marino 10-0 (6-0) 
Ciprus - Bosznia-Hercegovina 2-2 (1-2) 
Az állás: 1. Ausztria 5 mérkőzés/15 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 6/13, 3. Románia 5/7, 4. Ciprus 6/5, 5. San Marino 6/0

L csoport: 
Feröer-szigetek - Montenegró 4-0 (2-0) 
Csehország-Horvátország 0-0 
Az állás: 1. Horvátország 5 mérkőzés/13 pont, 2. Csehország 6/13, 3. Feröer-szigetek 6/9, 4. Montenegró 6/6, 5. Gibraltár 5/0
 

 

