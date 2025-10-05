A tavalyi idény végén a másodosztályba zuhant Videoton sorozatban másodszor játszott döntetlent. Boér Gábor együttese ugyan jobban játszott és Varga Roland góljával vezetett, de a Mezőkövesd az 52. percben kiegyenlített, és végül sikerült is elhoznia egy pontot Székesfehérvárról.

A Videoton ezúttal sem tudott nyerni az NB II-ben

Fotó: Nagy Norbert

Pontokat vesztett a Videoton, hétgólos meccset nyert a Kecskemét

A tavalyi szezon másik NB I-es kiesője, a Kecskemét őrült mérkőzésen nyert, a KTE 4-3-ra győzött a Szentlőrinc otthonában. A vendég együttes 3-1-es hátrányból fordított, és ehhez az is kellett, hogy a 73. percben Milanovicot kiállítsa a játékvezető a hazaiaktól.

Mészöly Géza az előző idény végén benntartotta a másodosztályban a Budafok csapatát, amellyel minden bizonnyal ismét a kiesés ellen kell majd küzdenie. A BMTE immár három meccs óta veretlen, bár ezúttal az utolsó helyezett Kozármisleny ellen játszott odahaza 2-2-es döntetlent úgy, hogy a 92. percben egyenlített.

Eredmények, 9. forduló:

Videoton FC Fehérvár-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)

gólszerzők: Varga R. (17.) illetve Vidnyánszky (52.)

Budafoki MTE - HR-Rent Kozármisleny 2-2 (0-1)

g.: Vasvári (50.), Bukta (92.), illetve Babinszky (34.), Bakó (67.)

BVSC-Zugló - Soroksár SC 2-1 (1-0)

g.: Csernik (45.), Dénes A. (60.), illetve Tóth G. (81.)

Szentlőrinc-Kecskeméti TE 3-4 (2-1)

g.: Szolgai (11., 49.), Nyári (45+1.), illetve Banó-Szabó (44.), Pálinkás (64.), Szabó A. (84.), Bolyki (89.)

piros lap: Milovanovic (73., Szentlőrinc)