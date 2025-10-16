Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos:

Csattanós választ küldött Moszkva a NATO pimasz hergelésére

Tragédia:

Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyászol a fehérvári labdarúgás. 67 éves korában meghalt Novath György, a Videoton futballcsapatának egykori legendás játékosa.

A Videoton legendás csapatának egyik meghatározó játékosa, Novath György júliusban került kórházba, ahol súlyos tüdőproblémákkal kezelték. 

Legendás játékosát gyászolja a Videoton
Legendás játékosát gyászolja a Videoton
Fotó: vidi.hu

Meghalt a Videoton egykori kiválósága

Az egykori remek labdarúgót szeptember közepéig ápolták a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pulmonológiai osztályán, majd Csákváron folytatták az ellátását. Kezelése során hol javult, hol visszaesett az állapota, a teljes tüdőre kiterjedő tüdőgyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában. A media24.hu beszámolója szerint az elmúlt hetekben tovább romlott az állapota, szervezete táplálékot is alig fogadott be, így teljesen legyengült. A fehérváriak korábbi kiválósága csütörtökre virradóra, éjjel 2 órakor hunyt el.

A székesfehérvári születésű Novath György 1978-ban mutatkozott be az NB I-ben és egészen 1989-ig játszott a Vidi színeiben – összesen 255 alkalommal lépett pályára a magyar élvonalban. Tagja volt a Videoton UEFA-kupa-döntőig menetelő csapatának az 1984/1985-ös idényben, majd egy rövid osztrák kitérő után hazatért és az 1990/91-es idényt az NB II-es Diósgyőri VTK-nál töltötte. A Videoton igazi univerzális játékosként jellemezte, aki pályafutása során szerepelt csatárként, de szükség esetén a középpályán és a védelemben is tudott maradandót alkotni.

A felnőtt válogatottban nem játszott, de a magyar olimpiai válogatottban hat alkalommal léphetett pályára 1989-ben.

Kapcsolódó cikkek:

Történelmet írt parányi országával a Vidi-ikon, NB I-es csapattársával jutottak ki a vb-re
Szégyen, ahogy megfeledkeztek Mezey György haláláról
A mexikói kudarc elsöpörte: Mezey György korszakos zseni volt
Mezey György: a legendás edző, akiről mindenkinek eszébe jutott valami
Amikor Mezey György belépett az öltözőbe, még a légy sem zümmögött
Mezey György a labdarúgás igazi mestere volt
A jövő a tét Fehérváron: új tulajdonost keresnek a Videotonnak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!