Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája

A Videoton legendás csapatának egyik meghatározó játékosa, Novath György júliusban került kórházba, ahol súlyos tüdőproblémákkal kezelték.

Legendás játékosát gyászolja a Videoton

Fotó: vidi.hu

Meghalt a Videoton egykori kiválósága

Az egykori remek labdarúgót szeptember közepéig ápolták a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pulmonológiai osztályán, majd Csákváron folytatták az ellátását. Kezelése során hol javult, hol visszaesett az állapota, a teljes tüdőre kiterjedő tüdőgyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában. A media24.hu beszámolója szerint az elmúlt hetekben tovább romlott az állapota, szervezete táplálékot is alig fogadott be, így teljesen legyengült. A fehérváriak korábbi kiválósága csütörtökre virradóra, éjjel 2 órakor hunyt el.

A székesfehérvári születésű Novath György 1978-ban mutatkozott be az NB I-ben és egészen 1989-ig játszott a Vidi színeiben – összesen 255 alkalommal lépett pályára a magyar élvonalban. Tagja volt a Videoton UEFA-kupa-döntőig menetelő csapatának az 1984/1985-ös idényben, majd egy rövid osztrák kitérő után hazatért és az 1990/91-es idényt az NB II-es Diósgyőri VTK-nál töltötte. A Videoton igazi univerzális játékosként jellemezte, aki pályafutása során szerepelt csatárként, de szükség esetén a középpályán és a védelemben is tudott maradandót alkotni.

A felnőtt válogatottban nem játszott, de a magyar olimpiai válogatottban hat alkalommal léphetett pályára 1989-ben.

