Az Atlético Madrid utoljára az Osasuna ellen lépett pályára hazai környezetben. A matracosok sztárja, a világbajnok Julián Álvarez a kezdősípszó előtt egy szurkoló nem akármilyen kívánságát teljesítette.
Egy Atlético Madrid szurkoló megkérte Julián Álvarezt, hogy helyezzen el egy virágot a Metropolitano Stadion gyepének középre, ezzel tisztelegve a nemrég elhunyt lánya emléke előtt, és a világbajnok focista mindezt meg is tette még az Osasuna elleni La Liga meccset megelőzően.
A világbajnok focista rendkívül kedves gesztust tett
Az október közepi találkozót az Atlético nyerte meg 1-0-ra Almada góljával, a bajnokságban pedig a csapat egy mérkőzéssel kevesebbet játszva jelenleg az ötödik helyen áll 16 megszerzett ponttal.
