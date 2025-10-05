A világbajnok argentin válogatott csatár, Ángel Correa több mint tíz évet futballozott az Atlético Madridban, majd idén nyáron a mexikói Tigres UANL együtteséhez igazolt. A 30 éves támadó nem rég teljes nyugalomban sétálgatott a családjával Monterrey utcáin, amikor teljesen váratlanul szembe jött velük egy medve.

A világbajnok Ángel Correa júliusban igazolt Mexikóba

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medve elől kellett menekülnie világbajnok focistának

A rémisztő találkozást a játékos felesége, Sabrina di Marzo lefilmezte és megosztotta a felvételt a közösségi médiában. A videón látható, ahogy Ángel Correa a kislányát, Líát a karjában tartva hátrafelé kocogva menekül, miközben a fekete medve lassan közeledik feléjük. A háromgyerekes családapát élete egyik legijesztőbb meglepetése érte, és csak akkor kezdett lassítani, amikor észre vette, hogy a vadállat nem vette őket célba.

Ugyan furcsa, de nem teljesen ritka a hasonló eset Mexikóban. Tavaly decemberben például az egykori argentin válogatott védő, Martin Dimechelis is találkozott egy medvével a háza előtt, amikor még a Monterreynél edzősködött.