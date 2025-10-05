Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális hullám söpör végig a Tejútrendszeren – csillagok tízezrei mozdultak ki a helyükről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hátborzongató élményben lehetett része az Atlético Madrid korábbi futballistájának, Ángel Correának. A világbajnok argentin támadó éppen a kislányával sétálgatott Mexikóban, amikor fényes nappal felbukkant egy medve a házuk közelében.

A világbajnok argentin válogatott csatár, Ángel Correa több mint tíz évet futballozott az Atlético Madridban, majd idén nyáron a mexikói Tigres UANL együtteséhez igazolt. A 30 éves támadó nem rég teljes nyugalomban sétálgatott a családjával Monterrey utcáin, amikor teljesen váratlanul szembe jött velük egy medve.

A világbajnok Ángel Correa júliusban igazolt Mexikóba
A világbajnok Ángel Correa júliusban igazolt Mexikóba
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medve elől kellett menekülnie  világbajnok focistának

A rémisztő találkozást a játékos felesége, Sabrina di Marzo lefilmezte és megosztotta a felvételt a közösségi médiában. A videón látható, ahogy Ángel Correa a kislányát, Líát a karjában tartva hátrafelé kocogva menekül, miközben a fekete medve lassan közeledik feléjük. A háromgyerekes családapát élete egyik legijesztőbb meglepetése érte, és csak akkor kezdett lassítani, amikor észre vette, hogy a vadállat nem vette őket célba.

Ugyan furcsa, de nem teljesen ritka a hasonló eset Mexikóban. Tavaly decemberben például az egykori argentin válogatott védő, Martin Dimechelis is találkozott egy medvével a háza előtt, amikor még a Monterreynél edzősködött.

  • Kapcsolódó cikkek:
Dührohamot kapott, ököllel ütötte a játékosát az edző – videó
Ilyen cukit még biztosan nem látott – mutatjuk a világ legaranyosabb kabalaállatát
Taylor Swift a Real Madridról énekelt: azonnal reagált a spanyol gigász
Nagy az aggodalom: megsérült Kylian Mbappé

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!