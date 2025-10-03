Live
Rendkívüli

Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

A FIFA és az Adidas közösen bemutatta a 2026-as labdarúgó-világbajnokság hivatalos meccslabdáját.

A 2026-os lesz az első világbajnokság, amelyet 48 ország részvételével rendeznek. A házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz június 11. és július 19. között. 

Ezzel a labdával fognak játszani a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon
Ezzel a labdával fognak játszani a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Bemutatták a világbajnokság hivatalos labdáját

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) és az Adidas csütörtökön lerántotta a leplet Washingtonban a jövő évi foci-vb hivatalos labdájáról, amely a „Trionda” fantázianevet kapta.

A Trionda két szóból tevődik össze, fordítása „tripla hullám”. A szó első fele (tri) a három rendező országra utal, az onda szó pedig spanyolul hullámot jelent. A labda egyes mintái piros, zöld és kék színűek, emellett a rendező országok egyes szimbólumai (juharlevél, sas, csillag) is megtalálhatóak rajta.

A labda mindössze négy panelből áll, ami a legkevesebb, amit az Adidas eddig vb-labdáknál valaha használt. A kialakítása is változott kissé, a mélyebb varratokkal és texturált felületekkel a stabilitás, a tapadás és az irányíthatóság javítása volt a cél. Emellett a Trionda tartalmaz egy mikrochipet, ami érzékelőként működik, így lehetővé téve, hogy pontosan meghatározzák a labda helyét a pályán, és észleljék, ha érintkezésbe kerül a játékosokkal. 

„Gyönyörű. Alig várom, hogy lássam, ahogy ez a labda a kapuba vágódik a valaha volt legnagyobb világbajnokságon” – mondta a bemutatón Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

