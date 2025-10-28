Vinícius Júnior lehet örökre elvágta magát Xabi Alonsónál a hétvégi El Clásicón. Mint ismert, a Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott az ősi rivális Barcelona ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában, azonban a találkozó nemcsak a királyi gárda győzelméről, hanem Vinícius Júnior hisztirohamáról is örökre emlékezetes marad.

Vinícius Júnior iránt a Liverpool érdeklődik. Vajon a brazil csillagnak van jövője a Real Madridnál?

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

A királyi gárda spanyol vezetőedzője a 72. percben cserére szánta el magát, és a letámadásban és védekezésben jóval hasznosabb Rodrygót hozta be Vinícius helyére, aki viszont nem tudta elfogadni, hogy lecserélik, értetlenül mutogatott a kispad felé, még Xabi Alonsót is elküldte a fenébe.

Ha ez nem lett volna elég, Vinícius lefelé menet hisztirohamot kapott, majd a másodedzőnek, Sebas Parrillának fakadt ki:

Mindig én. Elhagyom a csapatot, jobb, ha elmegyek. Elmegyek.

Ráadásul Vinícius Júnior nem állt meg a kispadoknál, hanem rögtön az öltözőbe viharzott, ahonnan Luis Llopis, a Real Madrid kapusedző könyörögte vissza percekkel később.

Az incidens, valamint a játékos szerződésével kapcsolatos feszültségek kellemetlen helyzetbe hozták a madridi együttes vezetőségét.

Vinícius belsőköréből kiszivárgott információk szerint ugyanis a 25 éves támadó nincs megelégedve Xabi Alonsóval, és frusztrálja, hogy idén ritkán játszhat végig egy teljes mérkőzést. Azonban Florentino Pérezék korábban szabad kezet adtak a Bayer Leverkusentől érkező vezetőedzőnek, így jogában áll padoztatnia a lázadozó szélsőt.

A Liverpool dobhat mentőövet Vinícius Júniornak?

A Liverpool állítólag hónapok óta figyelemmel követi a brazil szélső jövőjét. Az átigazolási hírekben jártas újságíró, Graeme Bailey korábban a TBR Footballnak elmondta: a klubot folyamatosan tájékoztatják a brazil játékos helyzetéről, aki szívesen kipróbálná magát a Premier League-ben.

Sajtóhírek szerint a Real Madrid történtek ellenére is szeretné meghosszabbítani Vinícius 2027 nyarán lejáró szerződését, és évi 20 millió eurós (17,5 millió fontos) fizetést kínál neki. A szélső viszont jelentősen magasabb fizetést szeretne, mivel nem akar kevesebbet keresni, mint csatártársa, Kylian Mbappé, így 30 millió eurót (26,2 millió fontot) követel magának.

Vinícius Júnior 2018-ban igazolt a Real Madridhoz, eddig 335 tétmérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken összesen 111 gólt és 87 gólpasszt jegyzett.

A Liverpool Mohamed Szalah örökösét látja a brazilban?

Mohamed Szalah hosszas huza-vona után a 2025 áprilisában végül 2027-ig meghosszabbította szerződését, így papíron még két évig a Livepool játékosa lesz. Szalah júniusban töltötte 33. születésnapját, így várható volt, hogy előbb utóbb azért vissza fog esni a játékoa, ami ebben az idényben be is következett, az egyiptomi támadó számai drasztikusan visszaestek az előző idényhez képest – bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szalah 29 góljával gólkirály lett a Premier League-ben, ami nehezen lett volna tartható –.