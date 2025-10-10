Spanyol sajtóhírek szerint Vinícius Júnior madridi otthona egy meghibásodott szauna miatt kapott lángra, a tűzoltókat csütörtök reggel riasztották a helyszínre, hogy megfékezzék a lángokat.

Vinícius Júnior madridi otthona kigyulladt

Fotó: GOKHAN TANER / Middle East Images

Vinícius Júnior háza kigyulladt

A brazil sztár otthona Madridtól északra, Alcobendasban, a Real Madrid edzőpályája közelében található, egy előkelő környéken.

A hírek szerint a tűzoltok egy óra alatt oltották el a lángokat, a szauna pedig teljesen megsemmisült, de szerencsére senki sem sérült meg.

A szauna elektromos rendszerének meghibásodása okozta a pincében keletkezett tüzet, a füst gyorsan terjedt a lépcsőházban, és elárasztotta Vinícius házának két emeletét. A jelentések szerint az egész épületben súlyos füstkárok keletkeztek. A személyzet tagjai és a brazil sztár néhány barátja is az ingatlanban volt, amikor a tűz kiütött, így ők értesítették a tűzoltókat.

Vinícius jelenleg Ázsiában tartózkodik, ugyanis a 2026-os vb-re már kijutott brazil válogatott előbb Dél-Korea, majd Japán ellen játszik felkészülési mérkőzéseket.

🚨😳𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Vinícius Junior's house has caught fire. The basement Sauna got burnt.



— @marca pic.twitter.com/mCD27a9t1O — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2025

Vinícius Júnior megcsalta a barátnőjét

A tűzeset előtt a Real Madrid sztárjának magánéletében történt egy drámai fordulat, ami miatt a brazil játékos elnézést kért a közösségi médiában. Vinícius a brazil-amerikai műsorvezetővel és influencerrel, Virgina Fonsecával alkotott egy párt, kapcsolatuk azonban véget ért, miután a futballistát egy modellel fotózták le. Ezt követően az Instagramon kért bocsánatot Fonsecától.

Nem szégyellem bevallani, hogy gondatlan voltam, nem a lehető legjobban reagáltam, és cserbenhagytam őt.

Mindannyian átélünk olyan pillanatokat, amelyek elgondolkodtatnak és fejlődésre késztetnek minket. Nemrégiben egy olyan helyzetbe kerültem, amely elgondolkodtatott, és ráébresztett arra, hogy vannak olyan magatartásformák, amelyek nem tükrözik azt, aki lenni szeretnék, és mérgezik azokat a kapcsolatokat, amelyeket ki szeretnék építeni” – posztolta a brazil.

„Virginia egy hihetetlen nő, egy csodálatos anya, akire nagy szeretettel és tisztelettel gondolok. Mióta megismerkedtünk, háromszor is eljött Madridba, hogy lásson, hátrahagyva a kötelezettségeit, csakhogy velem lehessen. Megismerkedtem egy csodálatos anyával, egy fantasztikus nővel.

Ezért szeretnék nyilvánosan, őszinte szívvel bocsánatot kérni, mert megértettem, hogy igazi kapcsolat csak akkor létezhet, ha tisztelet, bizalom és őszinteség van benne.

Most az a terv, hogy mindent újrakezdünk. Nincs hazugság, nincs veszekedés, nincs álca. Csak sok szeretet, ragaszkodás és tisztelet” – tette hozzá a Real nehezen kezelhető sztárja.