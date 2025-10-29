Az El Clásicón Vinícius Júnior nem csak a játékával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy a lecserélésekor őrjöngve mondta a magáét Xabi Alonso vezetőedzőnek, majd Pedri kiállítása után összebalhézott a Barcelona játékosaival. A brazil sztár Lamine Yamalt is hergelte, de azzal is fenyegetőzött, hogy távozik a Real Madridtól. A nehéz természetű játékos úgy tűnik, valamelyest lehiggadt, mert a közösségi médiában bocsánatot kért azért, ahogyan a lecserélésekor viselkedett.

Vinícius Júnior botrányosan viselkedett az El Clásicón

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Vinícius Júnior elnézést kért

A 25 éves klasszis az X-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben bocsánatot kért a viselkedéséért.

„Ma szeretnék bocsánatot kérni minden madridistától a reakciómért, amit a lecserélésem idején mutattam a Clásicón.

Ahogy már személyesen is megtettem a mai edzésen, ismét szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól, a klubtól és az elnöktől is. Néha a szenvedély felülkerekedik rajtam, mert mindig nyerni akarok és segíteni a csapatomnak.

A versenyszellemem abból a szeretetből fakad, amit e klub és minden olyan dolog iránt érzek, amit képvisel. Megígérem, hogy minden másodpercben harcolni fogok a Real Madridért, ahogy az első naptól kezdve tettem” – mondta Vinícius, akinek ez a megnyilvánulása ellentmond azzal, miszerint távozna a Realtól.

🚨 BREAKING: Official statement from Vinícius Junior:



"Today I want to apologize to all the Madridistas for my reaction when I was substituted in the Clásico."



"Just as I have already done in person during today's training, I also want to apologize again to my teammates, the… pic.twitter.com/jH3kWoWdmU — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 29, 2025

Vinícius Júnior jelenlegi szerződése 2027 nyaráig érvényes a Reallal, de olyan hírek is felröppentek, miszerint a Liverpoolnál Mohamed Szalah utódja lehetne majd a jövőben.

Kapcsolódó cikkek