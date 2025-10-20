A Real Madrid egyetlen gólját Kylian Mbappé szerezte a 80. percben, ám ekkor Xabi Alonso együttese már emberelőnyben volt, ugyanis a csereként beállt Allan Nyom azonnali piros lapot kapott, amiért szabálytalanul állította meg Vinícius Júniort. Négy perccel később egy újabb hazai játékos, Alex Sancris kapta meg a második sárgáját, majd a pirosat – őt is egy Viníciusszal szembeni faultért állította ki a bíró.

Vinícius Júnior körül ezúttal is botrány robbant ki

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Vinícius Júnior megint felbosszantotta az ellenfelet

A Getafe kiállított játékosa felháborodott a nehezen kezelhető brazil sztár miatt, mert szerinte a színészkedő Vinícius alaposan rájátszott az esetre.

Ezért gyűlöl mindenki téged! Tanulj a csapattársaidtól!”

– mondta Alex Sancris Viníciusnak, aki az utólagos elmondása szerint sokszor hergelte őt a mérkőzés közben.

A Magyar Nemzet megírta, hogy a Real sztárja a Getafe edzőjével is összeszólalkozott a pályán, José Bordalás szintén azt fejtegette, hogy a brazil provokálni próbálta őt.

🚨😳 Getafe defender Juan Iglesias to Vinícius Junior:



"This is why the whole world hates you, learn from your teammates." pic.twitter.com/jZFLLGr2UJ — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 19, 2025

A hazaiak trénere szerint Vinícius azt is gúnyosan megjegyezte, hogy az edző „nagyszerű cserét” hajtott végre

Nyom behozatalával, aki egy perccel a beállása után máris piros lapot kapott.

A Real Madrid kilenc forduló után kétpontos előnnyel vezet az ősi rivális Barcelona ellen, amellyel a következő fordulóban, vasárnap hazai pályán csap össze.

Kapcsolódó cikkek