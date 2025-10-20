Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Fontos bejelentés!

Szijjártó Péter: „Kemény lesz”

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid kettős emberelőnyben nyert a Getafe otthonában a labdarúgó La Liga 9. fordulójában. Mindkét piros lapot Vinícius Júnior harcolta ki, a rivális madridi csapatnál azonban felháborodtak a brazil sztár viselkedése miatt.

A Real Madrid egyetlen gólját Kylian Mbappé szerezte a 80. percben, ám ekkor Xabi Alonso együttese már emberelőnyben volt, ugyanis a csereként beállt Allan Nyom azonnali piros lapot kapott, amiért szabálytalanul állította meg Vinícius Júniort. Négy perccel később egy újabb hazai játékos, Alex Sancris kapta meg a második sárgáját, majd a pirosat – őt is egy Viníciusszal szembeni faultért állította ki a bíró. 

Vinícius Júnior körül ezúttal is botrány robbant ki
Vinícius Júnior körül ezúttal is botrány robbant ki
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Vinícius Júnior megint felbosszantotta az ellenfelet

A Getafe kiállított játékosa felháborodott a nehezen kezelhető brazil sztár miatt, mert szerinte a színészkedő Vinícius alaposan rájátszott az esetre. 

Ezért gyűlöl mindenki téged! Tanulj a csapattársaidtól!” 

– mondta Alex Sancris Viníciusnak, aki az utólagos elmondása szerint sokszor hergelte őt a mérkőzés közben.

A Magyar Nemzet megírta, hogy a Real sztárja a Getafe edzőjével is összeszólalkozott a pályán, José Bordalás szintén azt fejtegette, hogy a brazil provokálni próbálta őt. 

A hazaiak trénere szerint Vinícius azt is gúnyosan megjegyezte, hogy az edző „nagyszerű cserét” hajtott végre 

Nyom behozatalával, aki egy perccel a beállása után máris piros lapot kapott.

A Real Madrid kilenc forduló után kétpontos előnnyel vezet az ősi rivális Barcelona ellen, amellyel a következő fordulóban, vasárnap hazai pályán csap össze.

Kapcsolódó cikkek

Döbbenet: 38 évesen sztrókot kapott a Real Madrid korábbi sztárfocistája
Egy éve még bálvány volt, ma már mellőzött a Real Madrid legnagyobb sztárja?
Afrikába menekült a Real Madrid tinisztárja öt évvel idősebb feleségével – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!