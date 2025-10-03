Vinícius Júnior számára hatalmas pofonnal ért fel, amikor a Real Madrid 2024-es Bajnokok Ligája-győzelme után nem ő, hanem a Manchester City Európa-bajnok középpályása, a spanyol Rodri kapta az Aranylabdát. A brazil klasszis látványosan megsértődött, amikor a tavalyi szavazáson csak a második helyen végzett, azóta pedig le is romlott a teljesítménye és a piaci értéke is jelentősen visszaesett.
A 2023/2024-es idényben Vinícius valóban remekelt, fantasztikus játékkal segítette BL-győzelemig a Realt, és abban a szezonban még a spanyol bajnokságot is megnyerte a csapattal.
A brazil válogatott szélső számára nagy pofonnal ért fel, hogy tavaly nem kapta meg az Aranylabdát,
emiatt sokat veszített a presztízséből, és a pályán nyújtott teljesítménye sem közelítette meg a csúcsformáját. Kylian Mbappé már az előző idényben is Vinícius fölé nőtt, ma pedig már egyértelműen a 10-es mezt megöröklő francia csatár a Real első számú sztárja, elhomályosítva ezzel csapattársát. Vinícius Xabi Alonso érkezése óta már nem nélkülözhetetlen, többször is csak a cserepadról szállt be, az új vezetőedző Franco Mastantuonót és Arda Gülert is rendszeresen játszatja, gyakran éppen Vinícius kárára. A 25 éves brazil ugyan 15 meccsen négy gólnál és öt gólpassznál jár a 2025/2026-os évadban, de nem elég meggyőző a teljesítménye, ez pedig a piaci értékén is meglátszik. Nemrég még 200 millió euróra taksálták, azonban ez a szám visszaesett 150 millióra.
A kétszeres BL-győztes Viníciust éppen barcelonai riválisa, a mindössze 18 éves Lamine Yamal kezdi egyre jobban elhomályosítani, jelenleg a spanyol tinisztár a világ legértékesebb labdarúgója – vette észre a Magyar Nemzet. Yamal 200 millió eurót ér pillanatnyilag, míg a brazil visszaesett a rangsor 6. helyére. Az Arsenal klasszisa, Bukayo Saka szintén 150 millió eurót ér, Yamalon kívül Viníciust a klubtársai közül Mbappé és Jude Bellingham, valamint a Manchester City sztárja, Erling Haaland előzik meg.
A Real Madrid sztárja rendkívül megosztó személyiség, még a játékosaival általában remek kapcsolatot ápoló Carlo Ancelottinak sem sikerült megfegyelmeznie. Viníciust a legtöbb kritika nem is a játéka, hanem a viselkedése miatt éri, szinte minden meccsen balhézik az ellenfelekkel, vagy éppen a játékvezetővel, de a szurkolókkal is meggyűlt már a baja (igaz, a rasszista támadások esetében ő volt az áldozat).
A Real Madrid legendás csatára, Predrag Mijatovic Vinícius magatartása kapcsán egészen odáig ment, hogy arra kérte egykori klubját, adja el mihamarabb a botrányhős játékost.
„Néhány dolog nem változik. Van, ami nem éri meg.
Számomra ez a viselkedés nem illik a Real Madrid mezéhez. Mindenkivel balhéznia kell, hogy motiválja magát. Kiváló játékos, de meg kell fontolnunk, hogy érdemes-e itt tartani”
– mondta az egykori szerb válogatott csatár, aki már ezen a nyáron megvált volna Viníciustól.
Az Atlético Madrid elleni derbin Kokéval balhézott, a Levante elleni bajnokin az ellenfél játékosa fakadt ki miatta. „Ő egy nagy potenciállal rendelkező játékos, de vannak olyan helyzetek, amelyekkel emberként nem tud megbirkózni. Számomra nem illett a képbe, amit tett, de nem akarok nagyobb felhajtást adni ennek, mert erre nincs szükség” – mondta a Levante játékosa, Unai Elgezbal, akit Mbappé 11-ese előtt inzultált Vinícius.
A Real sztárja az idei Aranylabda-szavazáson csupán a 16. lett, ez pedig szintén negatív hatást fejtett ki a piaci értékére.
Viníciusnak a csapaton belüli jelentősége is csökkent, a formája visszaesett, ez pedig még nagyobb negatív spirálhoz vezethet. A brazil sztárnak a viselkedésén mindenképpen változtatnia kellene, bár talán ez még az edzőjét sem zavarná, ha a szezon végén 30 góllal és 20 gólpasszal zárna, valamint trófeákhoz segítené klubját. Vinícius nagyon fiatalon robbant be a futballelitbe, a brazil labdarúgóknál pedig nem ritka jelenség, hogy korán kiégnek. A 25 éves támadó szerződéshosszabbítása sem történt még meg, és ha a Real eladná, az szinte biztosan visszalépést jelentene a karrierjében. Ha pedig csillagászti összegért egy szaúdi csapathoz kerülne, azzal végleg megpecsételné pályafutását. Az idény végén minden bizonnyal okosabbak leszünk Vinícius sorsát illetően, de egyelőre az látszik, hogy egy rendkívül ígéretes futballkarrier látványos hanyatlásnak indult.