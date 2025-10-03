Vinícius Júnior számára hatalmas pofonnal ért fel, amikor a Real Madrid 2024-es Bajnokok Ligája-győzelme után nem ő, hanem a Manchester City Európa-bajnok középpályása, a spanyol Rodri kapta az Aranylabdát. A brazil klasszis látványosan megsértődött, amikor a tavalyi szavazáson csak a második helyen végzett, azóta pedig le is romlott a teljesítménye és a piaci értéke is jelentősen visszaesett.

Nincs élete formájában Vinícius Júnior

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Lamine Yamal lehagyta Vinícius Júniort

A 2023/2024-es idényben Vinícius valóban remekelt, fantasztikus játékkal segítette BL-győzelemig a Realt, és abban a szezonban még a spanyol bajnokságot is megnyerte a csapattal.

A brazil válogatott szélső számára nagy pofonnal ért fel, hogy tavaly nem kapta meg az Aranylabdát,

emiatt sokat veszített a presztízséből, és a pályán nyújtott teljesítménye sem közelítette meg a csúcsformáját. Kylian Mbappé már az előző idényben is Vinícius fölé nőtt, ma pedig már egyértelműen a 10-es mezt megöröklő francia csatár a Real első számú sztárja, elhomályosítva ezzel csapattársát. Vinícius Xabi Alonso érkezése óta már nem nélkülözhetetlen, többször is csak a cserepadról szállt be, az új vezetőedző Franco Mastantuonót és Arda Gülert is rendszeresen játszatja, gyakran éppen Vinícius kárára. A 25 éves brazil ugyan 15 meccsen négy gólnál és öt gólpassznál jár a 2025/2026-os évadban, de nem elég meggyőző a teljesítménye, ez pedig a piaci értékén is meglátszik. Nemrég még 200 millió euróra taksálták, azonban ez a szám visszaesett 150 millióra.

Lamine Yamal értéke emelkedik, Vinícius Júnioré zuhan

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A kétszeres BL-győztes Viníciust éppen barcelonai riválisa, a mindössze 18 éves Lamine Yamal kezdi egyre jobban elhomályosítani, jelenleg a spanyol tinisztár a világ legértékesebb labdarúgója – vette észre a Magyar Nemzet. Yamal 200 millió eurót ér pillanatnyilag, míg a brazil visszaesett a rangsor 6. helyére. Az Arsenal klasszisa, Bukayo Saka szintén 150 millió eurót ér, Yamalon kívül Viníciust a klubtársai közül Mbappé és Jude Bellingham, valamint a Manchester City sztárja, Erling Haaland előzik meg.

Vinícius Júnior a kritikák kereszttüzében

A Real Madrid sztárja rendkívül megosztó személyiség, még a játékosaival általában remek kapcsolatot ápoló Carlo Ancelottinak sem sikerült megfegyelmeznie. Viníciust a legtöbb kritika nem is a játéka, hanem a viselkedése miatt éri, szinte minden meccsen balhézik az ellenfelekkel, vagy éppen a játékvezetővel, de a szurkolókkal is meggyűlt már a baja (igaz, a rasszista támadások esetében ő volt az áldozat).