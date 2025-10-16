Live
A Real Madrid sztárját Brazíliában azzal vádolják, hogy az idén nyáron tartott születésnapi bulijával alaposan megzavarta a környéken élők nyugalmát. Vinícius Júnior miatt még a katonai rendőrséget is kihívták, a 25 éves támadó három napon át tartó tivornyát rendezett Rio de Janeiróban.

Vinícius Júniort, a Real Madrid támadóját Brazíliában azzal vádolják, hogy „mások munkáját, illetve nyugalmát megzavarta” a születésnapja alkalmából Rio de Janeiróban szervezett bulija idején.

Vinícius Júnior a születésnapi bulija miatt került bajba
Vinícius Júnior a születésnapi bulija miatt került bajba
Fotó: ANTHONY WALLACE / AFP

Vinícius Júnior maratoni születésnapi partit rendezett

A spanyol Marca értesülései szerint Vinícius ügyét egy riói különleges büntetőbíróság tárgyalja, amely a kisebb bűncselekmények elkövetésének kivizsgálásával foglalkozik. A brazil válogatott szélső 25. születésnapját ünneplő szórakozóhely egyik szomszédja tett panaszt, miután a focista július 19. és július 21. kora hajnali órái között tartott nagyszabású partit. 

A panasztevő azt állította, hogy értesítette a katonai rendőrséget, akik felfigyeltek a hangos zenére és a kiabálásra, 

majd megkérték a vendégeket, hogy vegyék lejjebb a hangerőt. Vinícius és vendégei eleget tettek a tisztek utasításainak, de amikor azok elmentek, folytatták a hangos bulizást.

A Rio de Janeiro-i állami igazságszolgáltatás forrásai alapján az ügyben november 6-án tartanak előzetes meghallgatást. 

A brazil törvények szerint „mások munkájának vagy nyugalmának megzavarása” 15 naptól három hónapig terjedő börtönbüntetéssel, vagy pénzbírsággal büntetendő, 

így Vinícius még kellemetlen helyzetbe kerülhet a nyári bulija miatt.

A helyi sajtó egyébként arról számolt be, hogy a Real sztárja valóban hatalmas születésnapi partit rendezett, az exkluzív szórakozóhelyen még az ismert rapper, Travis Scott is fellépett, valamint tűzijáték és vidámparki játékok is helyet kaptak a programban. A nagyszabású eseményen Vinícius madridi csapattársa, a francia válogatott Eduardo Camavinga is részt vett, a brazil sztár mintegy 500 vendéget hívott meg a luxusbulijába.

