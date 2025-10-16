Vinícius Júniort, a Real Madrid támadóját Brazíliában azzal vádolják, hogy „mások munkáját, illetve nyugalmát megzavarta” a születésnapja alkalmából Rio de Janeiróban szervezett bulija idején.

Vinícius Júnior a születésnapi bulija miatt került bajba

Fotó: ANTHONY WALLACE / AFP

Vinícius Júnior maratoni születésnapi partit rendezett

A spanyol Marca értesülései szerint Vinícius ügyét egy riói különleges büntetőbíróság tárgyalja, amely a kisebb bűncselekmények elkövetésének kivizsgálásával foglalkozik. A brazil válogatott szélső 25. születésnapját ünneplő szórakozóhely egyik szomszédja tett panaszt, miután a focista július 19. és július 21. kora hajnali órái között tartott nagyszabású partit.

A panasztevő azt állította, hogy értesítette a katonai rendőrséget, akik felfigyeltek a hangos zenére és a kiabálásra,

majd megkérték a vendégeket, hogy vegyék lejjebb a hangerőt. Vinícius és vendégei eleget tettek a tisztek utasításainak, de amikor azok elmentek, folytatták a hangos bulizást.

🚨 Vinícius Junior is being prosecuted in Brazil for the 2-day party he held to celebrate his 25th birthday, between July 19 and the early hours of the 21st of that month.



Neighbors filed a complaint against him for noisemaking. The party took place in a luxurious estate… pic.twitter.com/dOltOaKgTQ — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 15, 2025

A Rio de Janeiro-i állami igazságszolgáltatás forrásai alapján az ügyben november 6-án tartanak előzetes meghallgatást.

A brazil törvények szerint „mások munkájának vagy nyugalmának megzavarása” 15 naptól három hónapig terjedő börtönbüntetéssel, vagy pénzbírsággal büntetendő,

így Vinícius még kellemetlen helyzetbe kerülhet a nyári bulija miatt.

A helyi sajtó egyébként arról számolt be, hogy a Real sztárja valóban hatalmas születésnapi partit rendezett, az exkluzív szórakozóhelyen még az ismert rapper, Travis Scott is fellépett, valamint tűzijáték és vidámparki játékok is helyet kaptak a programban. A nagyszabású eseményen Vinícius madridi csapattársa, a francia válogatott Eduardo Camavinga is részt vett, a brazil sztár mintegy 500 vendéget hívott meg a luxusbulijába.

Kapcsolódó cikkek