Vinícius Júniort, a Real Madrid támadóját Brazíliában azzal vádolják, hogy „mások munkáját, illetve nyugalmát megzavarta” a születésnapja alkalmából Rio de Janeiróban szervezett bulija idején.
Vinícius Júnior maratoni születésnapi partit rendezett
A spanyol Marca értesülései szerint Vinícius ügyét egy riói különleges büntetőbíróság tárgyalja, amely a kisebb bűncselekmények elkövetésének kivizsgálásával foglalkozik. A brazil válogatott szélső 25. születésnapját ünneplő szórakozóhely egyik szomszédja tett panaszt, miután a focista július 19. és július 21. kora hajnali órái között tartott nagyszabású partit.
A panasztevő azt állította, hogy értesítette a katonai rendőrséget, akik felfigyeltek a hangos zenére és a kiabálásra,
majd megkérték a vendégeket, hogy vegyék lejjebb a hangerőt. Vinícius és vendégei eleget tettek a tisztek utasításainak, de amikor azok elmentek, folytatták a hangos bulizást.
A Rio de Janeiro-i állami igazságszolgáltatás forrásai alapján az ügyben november 6-án tartanak előzetes meghallgatást.
A brazil törvények szerint „mások munkájának vagy nyugalmának megzavarása” 15 naptól három hónapig terjedő börtönbüntetéssel, vagy pénzbírsággal büntetendő,
így Vinícius még kellemetlen helyzetbe kerülhet a nyári bulija miatt.
A helyi sajtó egyébként arról számolt be, hogy a Real sztárja valóban hatalmas születésnapi partit rendezett, az exkluzív szórakozóhelyen még az ismert rapper, Travis Scott is fellépett, valamint tűzijáték és vidámparki játékok is helyet kaptak a programban. A nagyszabású eseményen Vinícius madridi csapattársa, a francia válogatott Eduardo Camavinga is részt vett, a brazil sztár mintegy 500 vendéget hívott meg a luxusbulijába.
