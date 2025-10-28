A Real Madrid vasárnap este remekül futballozott a Barcelona ellen, és Vinícius Júnior is életveszélyesen játszott. A brazil támadó gólt ugyan nem lőtt, de a rágyorsításaival és a cseleivel őrületbe kergette a katalán csapat védőit. Xabi Alonso együttese végig kontroll alatt tartotta a meccset, és végül megérdemelt, 2-1-es győzelmet aratott, azonban Vinícius Júnior a botrányos viselkedésével ismét gondoskodott róla, hogy a hírek ne a Real Madrid remekléséről, hanem róla szóljanak.

Vinícius Júnior óriási botrányt csinált a Barcelona elleni El Clásicón

Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto via AFP

​Vinícius Júnior nekiment a Real Madrid edzőjének

A találkozó 72. percében, 2-1-es vezetésnél Xabi Alonso cserére szánta el magát, Vinícius Júnior helyére pedig pályára küldte a szintén brazil Rodrygót, aki a letámadásban és a csapatszintű védekezésben is sokkal hasznosabb futballista. A mérkőzést közvetítő DAZN feliratozta a brazil támadó kirohanását, aki a csere előtt megkérdezte a Real Madrid edzőjét, hogy tényleg neki kell-e lejönnie a pályáról. Amikor Vinícius Júnior megkapta a megerősítést, azt mondta:

Vai tomar no culo”

– ami portugálul annyit tesz: b*szódj meg, vagy menj a p*csába.

Itt azonban még nem volt vége a történetnek, ugyanis a lecseréléskor a brazil támadó teljesen kikelt magából, a kispad felé sétálva elkezdett hisztizni, és azt mondta: „Kiszállok, jobb is, ha elmegyek. Nyald ki a seggem” – idézi az AS a Real Madrid támadóját, aki az újabb hisztije után néhány percre eltűnt a játékoskijáróban, de végül aztán visszaült a kispadra.

Vinícius Júnior vállalhatatlan stílusban szólt Xabi Alonsóhoz

Fotó: Oscar del Pozo/AFP

A lefújás után aztán Vinícius Júnior ismét reflektorfénybe került. A brazil válogatott támadó ezúttal a Barcelona sztárjával, a 18 éves Lamine Yamallal keveredett szóváltásba, melynek végén a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia, hogy ne menjen ölre egymással a két futballista.

A találkozó után Xabi Alonsót Vinícius Júnior viselkedéséről faggatták, de a baszk szakember elütötte annyival, hogy inkább a fontos dolgokra szeretne koncentrálni.

A mérkőzés pozitívumaira és Vini jó teljesítményére szeretnék koncentrálni. Természetesen beszélni fogunk arról, ami történt, de nem akarom elterelni a figyelmet arról, ami igazán fontos”

– mondta a Real Madrid edzője.