A Real Madrid vasárnap este remekül futballozott a Barcelona ellen, és Vinícius Júnior is életveszélyesen játszott. A brazil támadó gólt ugyan nem lőtt, de a rágyorsításaival és a cseleivel őrületbe kergette a katalán csapat védőit. Xabi Alonso együttese végig kontroll alatt tartotta a meccset, és végül megérdemelt, 2-1-es győzelmet aratott, azonban Vinícius Júnior a botrányos viselkedésével ismét gondoskodott róla, hogy a hírek ne a Real Madrid remekléséről, hanem róla szóljanak.
Vinícius Júnior nekiment a Real Madrid edzőjének
A találkozó 72. percében, 2-1-es vezetésnél Xabi Alonso cserére szánta el magát, Vinícius Júnior helyére pedig pályára küldte a szintén brazil Rodrygót, aki a letámadásban és a csapatszintű védekezésben is sokkal hasznosabb futballista. A mérkőzést közvetítő DAZN feliratozta a brazil támadó kirohanását, aki a csere előtt megkérdezte a Real Madrid edzőjét, hogy tényleg neki kell-e lejönnie a pályáról. Amikor Vinícius Júnior megkapta a megerősítést, azt mondta:
Vai tomar no culo”
– ami portugálul annyit tesz: b*szódj meg, vagy menj a p*csába.
Itt azonban még nem volt vége a történetnek, ugyanis a lecseréléskor a brazil támadó teljesen kikelt magából, a kispad felé sétálva elkezdett hisztizni, és azt mondta: „Kiszállok, jobb is, ha elmegyek. Nyald ki a seggem” – idézi az AS a Real Madrid támadóját, aki az újabb hisztije után néhány percre eltűnt a játékoskijáróban, de végül aztán visszaült a kispadra.
A lefújás után aztán Vinícius Júnior ismét reflektorfénybe került. A brazil válogatott támadó ezúttal a Barcelona sztárjával, a 18 éves Lamine Yamallal keveredett szóváltásba, melynek végén a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia, hogy ne menjen ölre egymással a két futballista.
A találkozó után Xabi Alonsót Vinícius Júnior viselkedéséről faggatták, de a baszk szakember elütötte annyival, hogy inkább a fontos dolgokra szeretne koncentrálni.
A mérkőzés pozitívumaira és Vini jó teljesítményére szeretnék koncentrálni. Természetesen beszélni fogunk arról, ami történt, de nem akarom elterelni a figyelmet arról, ami igazán fontos”
– mondta a Real Madrid edzője.
Vinícius Júniorral nagyot fordult a világ
A 25 éves brazil támadó madridi pályafutása remekül alakult az aranylabdás Karim Benzema távozása után. Vinícius Júnior szintet tudott lépni, a 2023/24-es idényben már ő volt a Real Madrid legnagyobb sztárja, vezetésével pedig a királyi gárda megnyerte fennállása 15. Bajnokok Ligája trófeáját.
Vinícius nagyszerű idényt futott, mégis óriási pofont kapott az élettől, ugyanis hiába a remek BL-szereplés és a bajnoki cím, a France Football Aranylabdáját végül a Manchester City középpályása, a spanyol válogatottal Európa-bajnoki címet nyerő Rodri kapta meg.
A madridiak már a párizsi gála előtt rájöttek, hogy nem a brazil lesz a nyertes, így aztán bosszúból bojkottálták a gálát, idén pedig ugyanígy cselekedtek.
Ha a kritériumok nem Viníciust hozzák ki győztesnek, akkor ugyanazok az elvek Carvajal győzelmét kellene, hogy jelentsék. Mivel nem ez a helyzet, világos, hogy az Aranylabda és az UEFA nem tiszteli a Real Madridot. A Real Madrid pedig nem megy oda, ahol nem tisztelik”
– írta a király gárda az AFP-nek eljuttatott közleményében.
Egy nappal a gála után aztán Vinícius a közösségi oldalán azt üzente:
„Tízszer is megcsinálom ezt, ha kell. Nem állnak rá készen” – fogadkozott a brazil támadó, aki finoman szólva is mellé lőtt, ugyanis a 2024/25-ös idényben végül csak a 16. helyen zárt az Aranylabda-szavazáson.
Már nem Vinícius a Real Madrid legnagyobb sztárja?
A Real Madrid tavaly nyáron bejelentette a francia világbajnok Kylian Mbappé szerződtetését. A világ egyik legértékesebb játékosa a pálya ugyanazon területein érzi otthonosan magát, mint a brazil támadó, így az előző idényben gyakran egymás elől szívták el a levegőt, a kémia pedig egyáltalán nem működött közöttük, és még most sem az igazi.
Mbappé érkezése után gyorsan kiderült, hogy már nem Vinícius a kakas a madridi szemétdombon, hanem Kylian Mbappé. A francia játékos első madridi éve parádésra sikeredett, 59 meccsen 44 gólt lőtt, ezzel európai aranycipős lett, a csapaton belüli hierarchiában pedig gyorsan a brazil játékos elé került.
Vinícius többet vesz el, mint amennyit hoz
Vinícius zseniális futballista, de a folyamatos botrányaival lassan többet vesz el, mint amennyit hoz a Real Madridnak. Még a játékosaival általában remek kapcsolatot ápoló Carlo Ancelottinak sem sikerült megfegyelmeznie a brazilt, aki a legtöbb kritikát nem játéka, hanem a viselkedése miatt kapja, mert szinte minden meccsen balhézik az ellenfelekkel, vagy éppen a játékvezetőkkel.
Augusztusban az újonc Oviedo ellen 3-0-ra megnyert meccsen már Mbappénak is sok volt, amit Vinícius művelt. A csereként beállt brazil a találkozó 80. percében műesés miatt sárga lapot kapott, ezt követően hosszasan magyarázott Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőnek.
Nem sokkal később gólpasszt adott Mbappénak, majd úgy ünnepeltette magát, mintha ő lőtte volna a gólt, ráadásul ismét elkezdett magyarázni a bírónak, így a gólszerző Mbappé ünneplés helyett inkább Viníciushoz szaladt, és szó szerint befogta a száját, nehogy kiállítás legyen belőle.
Néhány dolog nem változik. Van, ami nem éri meg. Számomra ez a viselkedés nem illik a Real Madrid mezéhez. Mindenkivel balhéznia kell, hogy motiválja magát. Kiváló játékos, de meg kell fontolnunk, hogy érdemes-e itt tartani”
– mondta még az októberi Atlético Madrid elleni mérkőzés után Predrag Mijatovic, a Real Madrid korábbi BL-győztes támadója.
A Real Madrid már lemaradt a bombaüzletről
A brazil támadó szerződése 2027 nyarán jár le a Real Madridnál, azonban a tárgyalások megrekedtek a hosszabbításról. Vinícius képviselői állítólag fizetésemelést szeretnének, mert úgy érzik, a brazil támadó a világ legjobb játékosa, ezt pedig a fizetésének a tükröznie kell, ami jelen pillanatban 15 millió eurót jelent.
Vinícius közel annyit szeretne keresni, mint Mbappé, csakhogy a francia világbajnok mostanra a Real Madrid első számú játékosa lett, a brazilnak pedig egyre lejjebb megy az értéke minden egyes balhéja után.
2024 augusztusában több megbízható forrás is megírta, hogy egy szaúdi csapat komolyan gondolta Vinícius szerződtetését, és évente 200 millió eurót fizetett volna a brazil játékosnak egy ötéves szerződés keretében. A hírek akkor arról szóltak, hogy Vinícius fontolgatta az ajánlatot, mert a beígért összeg körülbelül hússzorosa annak, mint amit a Real Madridnál keres.
A brazil támadó biztosan nem fog fizetésemelést kapni a Real Madridnál, óriási meglepetés lenne, ha most szerződést hosszabbítanának vele. A folyamatos balhéi miatt ráadásul egyre kisebb a kereslet iránta, hiszen nagyon kevés csapat tudná megfizetni, és még kevesebb olyan van, amely szívesen látná a zűrös természete miatt.
Egyelőre nem tudni, mi lesz Vinícius sorsa, de jelen pillanatban az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy egy életre kidumálta magát a Real Madridból.
