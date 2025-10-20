Live
A Liverpool 2-1-re kikapott az Anfield Roadon a Manchester Unitedtől a Premier League 8. fordulójának rangadóján. A meccs után a manchesteriek korábbi játékosa, Roy Keane a földbe döngölte Virgil van Dijkot.

A Manchester United már az első percben vezetést szerzett Bryan Mbeumo góljával, ami miatt kifakadtak a Liverpool szurkolói. Arne Slot csapata a hajrában egyenlített Cody Gakpo révén, de Harry Maguire fejese döntötte el a meccset, amelyet így 2-1-re nyert Rúben Amorim együttese. Szoboszlai Dominik pozitív osztályzatokat kapott, Kerkez Milos azonban nem, de a magyar válogatott balhátvéd mellett több liverpooli játékost is kritikával illettek az ítészek. A TV-s szakértőként tevékenykedő Roy Keane sem fogta vissza magát, a szókimondó United-legenda Virgil van Dijkot találta meg a meccs után.

Virgil van Dijk centre-back of Liverpool and Netherlands celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Virgil van Dijkot kritizálta Roy Keane a rangadó után
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Virgil van Dijk kemény kritikát kapott Roy Keane-től

A meccs után a holland válogatott védő azt mondta, mindenkinek nyugodtnak kell maradnia, Keane szerint azonban Van Dijknak magába kellene néznie.

A Liverpool tényleg feszültnek tűnt. Úgy tűnik, mintha erőltetnék a dolgokat. 

Úgy tűnik, mintha az egyensúly, a kémia nem egészen lenne meg” – kritizálta az egész csapatot a korábbi középpályás, majd Van Dijkra is kitért.

Ránéztem, és arra gondoltam: mit művelsz, ember? Azt hiszem, pár évvel ezelőtt arról beszélt, hogy a Manchester United idejön, és leparkolja a buszt, hogy megússza a vereséget. 

Keményen kritizálta a Unitedet, amely most két gólt szerzett, miközben ő a Liverpool középhátvédje. Mindig saját magaddal foglalkozz, hiszen te vagy a vezér. Középhátvédként a tükörbe kell nézned, ha a csapatod sok gólt kap, és új emberek is érkeztek a klubhoz. Tényeg tudok segíteni ezeknek a srácoknak?” – szállt bele Keane a Liverpool csapatkapitányába.

A United ugyan fontos győzelmet aratott, azonban a tabellán még a Liverpool áll előrébb. A Premier League címvédője nyolc forduló után a harmadik, míg Rúben Amorim együttese csupán a kilencedik helyet foglalja el.

