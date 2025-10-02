A vízumelutasításról Mehdi Taj értesítette Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét, akit arra kért, hogy közbenjárásával segítsen az irániakon. Infantino már szeptember elején biztosította az iráni szövetséget, hogy a FIFA mindent megtesz az amerikai beutazási problémák megoldásáért, és nem fogja hagyni, hogy a világbajnokság előkészületeit politikai akadályok hátráltassák.

Piros lap Iránnak: Mohammed Al Hoish kiállítja Milad Mohammadit a 2026-os vb-selejtezőn Katar ellen, Dohában. A vízumproblémák csak ezután következtek

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

A 2026-os világbajnokság lesz az első, amelyet 48 csapat részvételével rendeznek meg. A torna házigazdája az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz, a mérkőzéseket június 11. és július 19. között játsszák. A decemberi, washingtoni esemény a hivatalos csoportsorsolás, amelyen minden kvalifikált válogatott képviselői jelen szoktak lenni.

Szigorodó amerikai vízumpolitika és iráni aggodalmak

Az amerikai kormányzat az elmúlt hónapokban szigorította a vízumkérelmek biztonsági átvilágítását, különösen olyan országok esetében, amelyekkel feszült a diplomáciai kapcsolat. A VisaVerge vízuminformációs portál szerint a 2025 nyarán bevezetett szabályozás értelmében az iráni állampolgárok kérelmeit átfogó nemzetbiztonsági ellenőrzésnek vetik alá, és a döntések gyakran hosszabb időt vesznek igénybe, mint korábban.

Noha a Trump-adminisztráció által korábban elrendelt utazási korlátozások hivatalosan tartalmaznak kivételeket nemzetközi sportesemények résztvevői – például a világbajnokságon szereplő játékosok és edzők – számára, ezek a könnyítések nem minden esetben vonatkoznak a sportvezetőkre és tisztviselőkre. Erről több amerikai lap, köztük a The Guardian is beszámolt, hozzátéve, hogy a beutazási engedélyek kiadása továbbra is politikai mérlegelés tárgya lehet.

Iránban már korábban is aggodalmat keltett, hogy a világbajnokság idején sok szurkoló és sportvezető nehezen juthat majd be az Egyesült Államokba. A Middle East Eye cikke szerint

a vízumkorlátozások bizonytalanságot okoznak a drukkerek körében, akik attól tartanak, hogy nem tudnak elutazni a mérkőzésekre.

FIFA-reakció és a világbajnokság előkészületei

Gianni Infantino, a FIFA elnöke korábban nyilvánosan is hangsúlyozta, hogy a szervezet minden ország válogatottjának részvételét biztosítani akarja, és diplomáciai úton igyekszik kezelni a felmerülő vízumgondokat. Szeptemberben a FIFA hivatalos közleményében arról tájékoztatta a tagországokat, hogy tárgyalásokat folytat az amerikai kormánnyal a sportszakmai delegációk utazásának megkönnyítése érdekében.